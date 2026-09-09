Fundado por aficionados del Barcelona: ¿qué sabemos del nuevo club de Messi?

Lionel Messi parece estar cerca de poseer un segundo club español, tras el UE Cornellà, el club catalán que milita en la quinta división, ya que se supone que la estrella argentina se convertirá en propietario del CD Eldense, que compite en la Segunda División, según varios medios de comunicación.

Según el diario francés "L'Équipe", se supone que Messi comprará el club cercano a Alicante, que disputa sus partidos en el estadio "Nuevo Pepico Amat".

A continuación, repasamos la información más destacada sobre el club, fundado en 1921 por un grupo de aficionados del Barcelona.

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El CD Eldense fue fundado en 1921 y es el club de fútbol más antiguo de la provincia de Alicante. Está ubicado en la ciudad de Elda, a unos 40 kilómetros de la capital de la provincia.

A lo largo de más de 100 años, el club no ha conseguido jugar, ni siquiera una sola temporada, en la Primera División española.

Como anécdota, el primer partido de su historia se disputó el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1921, ante el club local Elda FC. En aquel encuentro, el Eldense vistió los colores del Barcelona, con un pantalón corto negro para diferenciarse de este último.

Los fundadores del club, aficionados del Barcelona y miembros de un grupo que llevaba el apodo de "los tercos", no imaginaban que el mejor jugador de la historia del club catalán estaría cerca, décadas después, de comprar el equipo que ellos fundaron. Y la vinculación con el Barcelona sigue siendo evidente en el escudo del CD Eldense.

Sospechas de amaño de resultados de partidos

El 1 de abril de 2017, el Eldense perdió ante el Barcelona B con un resultado impactante de 0-12, un récord histórico para este último, mientras que el Eldense descendió directamente a la Cuarta División.

Dos días después, uno de los jugadores del equipo acusó a cuatro de sus compañeros de haber perdido intencionadamente por ese abultado resultado, durante el partido que se disputó en el grupo tercero de la Segunda División B, y pidió que se investigara la posible existencia de un amaño vinculado a redes de apuestas ilegales en Asia.

Poco tiempo después, las autoridades detuvieron a cinco personas, entre ellas el entrenador italiano Filippo Di Pierro, que había asumido la dirección del equipo apenas tres meses antes, tras la adquisición del club por parte de un grupo inversor italiano, en medio de sospechas de que existían vínculos con la mafia de Calabria.

Las investigaciones también alcanzaron a otros cuatro partidos sospechosos de haber sido amañados durante la misma temporada, antes de que todos los acusados fueran absueltos al final del juicio, en febrero de 2026.

Regreso a la Segunda División tras 59 años

El 25 de junio de 2023, el CD Eldense aseguró su regreso a la Segunda División española, tras tres ascensos consecutivos, poniendo fin a una ausencia de 59 años.

El ascenso llegó tras una emocionante final de la promoción ante el Castilla del Real Madrid, ya que el partido de ida terminó con empate a 1-1, antes de que el partido de vuelta finalizara con empate a 3-3 tras la prórroga. El Eldense selló el billete de ascenso gracias a su mejor posición en la clasificación de la temporada regular.

Pero el equipo no se mantuvo mucho tiempo en ese nivel, ya que ocupó el puesto 16 y luego el 19 en sus dos primeras temporadas, descendiendo en 2025, antes de regresar directamente a la Segunda División la pasada primavera. La temporada actual representa la octava participación del club en la Segunda División.

Una quiebra que estuvo a punto de amenazar al club

En diciembre de 2019, el Eldense estuvo cerca de la quiebra, antes de que interviniera el empresario local Pascual Pérez, junto a otras figuras del mundo empresarial de Elda, para salvarlo.

A principios de 2020, Pérez, que ocupaba entonces los cargos de presidente y propietario, pagó deudas tributarias que ascendían a 200.000 euros y que amenazaban directamente el futuro del club.

En el plano deportivo, el nombramiento de Manu Gil como director deportivo, cargo que ocupa actualmente en el Tenerife, contribuyó a poner al club en la senda de la recuperación.

Un estadio que lleva el nombre de un antiguo portero

El estadio del Eldense lleva el nombre del antiguo portero Pepico Amat, que jugó varias temporadas con el club y también defendió los colores del Hércules y del Espanyol en la Primera División española.

Tras retirarse del fútbol, Amat trabajó como entrenador en fútbol y baloncesto, el otro deporte de gran popularidad en la ciudad de Elda.

El "Nuevo Pepico Amat", que sustituyó al antiguo estadio en 2012, es el estadio actual del equipo y tiene capacidad para 5576 espectadores, según "L'Équipe".

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