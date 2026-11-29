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Andoni Iraola admitió que el Liverpool estuvo «un poco impreciso» después de que su primer derbi de Merseyside terminara en empate 1-1 ante el Everton el domingo. Un gol en propia puerta de Jeremie Frimpong neutralizó el espectacular tanto inicial de Dominik Szoboszlai, e Iraola insistió en que un punto no era suficiente después de que su equipo no aprovechara las ocasiones que generó.

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Iraola, frustrado por el empate en el derbi

Iraola acabó frustrado después de que el Liverpool empatara 1-1 ante el Everton en el Hill Dickinson Stadium. Szoboszlai dio al Liverpool un comienzo perfecto con un magnífico disparo, tras un pase de Florian Wirtz, antes de que se cumplieran cinco minutos. Sin embargo, Frimpong desvió a su propia portería una falta lanzada por Kiernan Dewsbury-Hall mediada la primera parte.

En declaraciones a TNT Sports después del partido, según informó Sky Sports, Iraola dijo: «Creo que no es un buen resultado para nosotros. Tuvimos más ocasiones para ganar el partido. El punto no nos sirve».

«Nos faltó un poco de frescura»

Iraola señaló la falta de precisión. Alexander Isak envió fuera su mejor ocasión antes del descanso. Añadió: «No estuvimos finos en los toques. Tuvimos ocasiones y, dentro del área, no golpeamos bien el balón al rematar. Nos faltó un poco de frescura.

»Se nota en la calidad de las últimas acciones; eso influye. Fuimos un poco imprecisos con el balón. Nos faltó eso y marcó la diferencia. Alex [Isak] tuvo una gran ocasión. Es una pena; era una buena oportunidad para nosotros. Queríamos ganar».

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Szoboszlai comparte la opinión de su entrenador

Szoboszlai, que brilló en el Hill Dickinson Stadium , compartió la frustración de su entrenador y declaró a TNT Sports: «Son dos puntos perdidos. No jugamos nuestro mejor fútbol, pero creo que merecimos ganar. Tuvimos las ocasiones y tenemos que aprovecharlas.

»No podemos permitir que vuelvan a meterse en el partido después de ponernos por delante. Tenemos que seguir adelante. Podemos lograrlo todo. Todo requiere mucho trabajo; no podemos ser tan imprecisos como en la primera parte. Tenemos que estar ahí desde el primer momento hasta el último».

El Liverpool sigue cuarto

El empate puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas del Liverpool a domicilio en la Premier League y lo deja cuarto en la clasificación. Iraola querrá una reacción rápida después de que se frenara la racha de victorias de su equipo justo cuando parecía haberse recuperado de las derrotas consecutivas ante el Arsenal y el Fenerbahce.