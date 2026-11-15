«¡Fuimos los que más pecamos!»: Ruben Dias deja al descubierto los «pecados capitales» de Portugal tras la humillación ante Dinamarca

Compartir Sigue a GOAL en Google

El central portugués Ruben Dias ha admitido que su selección cometió errores imperdonables en la sorprendente derrota por 4-1 en casa ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA. Dias señaló con franqueza los desequilibrios tácticos y los momentos decisivos que le costaron muy caros a Portugal en Braga.

Anuncios

Descalabro histórico en Braga

Portugal sufrió una sorprendente derrota por 4-1 en casa ante Dinamarca, la más abultada de su historia como local en partidos oficiales. Según RTP, Portugal se mostró completamente falto de respuestas ante un rival al que Rasmus Hojlund guio hacia una contundente victoria. Pese a los emotivos homenajes previos al partido a Cristiano Ronaldo, retirado recientemente, el equipo de Jorge Jesus ofreció una actuación desastrosa que dejó atónitos a aficionados y jugadores.

Dias señala los «pecados capitales»

Al analizar los motivos del mal rendimiento, el defensa central Ruben Dias reconoció que Dinamarca fue superior a Portugal en todos los aspectos. Dias destacó que el dominio inicial de los visitantes sometió a la defensa portuguesa a una presión insuperable.

«Por encima de todo, Dinamarca fue mejor. Es una selección de mucha calidad y lo sabemos. Solo nuestra mejor actuación nos habría dado la victoria, y dominaron fases del partido que acabaron siendo decisivas», explicó Dias.

Desequilibrio táctico y cansancio

Dias profundizó en los errores tácticos de Portugal y señaló que la incapacidad para controlar el balón desencadenó una sucesión de problemas: agotamiento físico y errores de posición. El defensa no se anduvo con rodeos al describir las carencias del equipo.

Anuncios Anuncios

«Donde más pecamos, y donde comenzó el desequilibrio, fue en que empezaron a tener el balón de forma peligrosa y nosotros nunca estuvimos cómodos con él, lo que provocó cansancio y desequilibrio. Todo empieza ahí; después pasan otras cosas», afirmó Dias.

La clasificación del grupo, en juego en Cardiff

Al reflexionar sobre el homenaje a Ronaldo, Dias señaló que su carga emocional tenía la misma importancia, aunque el equipo lamentaba profundamente no haber logrado una victoria para el país. Dias sigue centrado en asegurar el primer puesto del grupo A4.

«La derrota es importante, dada nuestra ambición de ganar todos los partidos. Somos primeros de grupo y nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí; solo nos falta un partido para asegurarlo». Dias se perderá ahora el viaje a Cardiff por sanción.