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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, elogió la extraordinaria intensidad de su equipo tras derrotar por 3-2 a España, campeona del mundo, en Madrid. Kane destacó una exhibición de dominio durante 60 minutos que puso fin a la increíble racha de 43 partidos sin perder de España y aseguró a Inglaterra el primer puesto de su grupo de la Liga de Naciones.

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Una declaración de intenciones histórica en Madrid

La sorprendente victoria de Inglaterra por 3-2 ante España, campeona del mundo, en Madrid fue mucho más que un triunfo decisivo para el grupo: supuso una declaración de intenciones. El equipo de Thomas Tuchel puso fin a la extraordinaria racha de 43 partidos sin perder de España, se hizo con el primer puesto del Grupo A1 y aseguró su condición de cabeza de serie para los cuartos de final de marzo.

Tras el emocionante encuentro, el capitán Harry Kane reflexionó sobre la enorme magnitud del logro. Destacó el profundo orgullo de haber firmado una actuación tan completa en territorio extranjero ante la gran potencia mundial vigente.

Una exhibición de dominio ante los mejores del mundo

Durante la primera hora en el Bernabéu, Inglaterra jugó con una autoridad impresionante y se adelantó 3-0 con goles de Kane, Ezri Konsa y Ben White. La selección inglesa anuló por completo a la campeona del mundo con una presión incesante, disciplina táctica y movimientos ofensivos sin miedo.

En declaraciones a la UEFA tras el partido, Kane destacó el extraordinario nivel que alcanzó su equipo durante ese tramo decisivo. «Hoy mostramos un nivel muy alto. Durante 60 minutos dominamos el partido y demostramos el nivel que sabíamos que podíamos alcanzar», dijo Kane. «Hasta la tarjeta roja, fuimos eficaces y dominamos».

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Impulsados por los errores del pasado

Para terminar como primera de grupo, Inglaterra tuvo que adoptar una mentalidad implacable tras los tropiezos anteriores en la competición. Kane reveló que la plantilla utilizó los errores del pasado como motivación de cara al decisivo partido de vuelta en España.

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«Hicimos un buen partido contra ellos en casa, pero sentimos que cometimos algunos errores de más y lo pagamos», explicó Kane. «Afrontamos el resto de la competición sabiendo que teníamos que ganar todos los partidos, volver aquí y jugárnoslo todo. Y eso fue exactamente lo que pasó».

La mirada puesta en los cuartos de final de marzo

Aunque la expulsión de Elliot Anderson en los últimos minutos y los goles de Mikel Oyarzabal y Nico Williams obligaron a Inglaterra a resistir en defensa con nerviosismo, el equipo de Thomas Tuchel aguantó. Una espectacular doble parada del portero James Trafford en el tiempo añadido acabó por preservar el resultado histórico en medio de una enorme presión.

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Tras derrotar a domicilio a la campeona del mundo, Kane cree que esta victoria supone una contundente declaración de intenciones y establece un nuevo y exigente listón. La plantilla mira ya hacia los cuartos de final de marzo con la creciente convicción de que puede competir contra cualquiera en el panorama internacional.