En su libro "Owning it", el jugador de 37 años escribe que en 2021 fue abusado en su casa por un hombre prominente. El autor fue condenado posteriormente a tres años de prisión. Carroll declaró ante el tribunal, un proceso que describió como "humillante, vergonzoso y absolutamente horrible".

Según Carroll, el incidente ocurrió mientras dormía. Un amigo de su entonces pareja, que en ese momento estaba de viaje, se había quedado a dormir en su casa después de haber ido a ver un combate de boxeo. Carroll acabó echando al hombre de la casa y lo dejó inconsciente de un golpe cuando este intentó regresar al lugar de los hechos.

"Sufrí abusos sexuales, ya lo he dicho. Da miedo siquiera pensarlo, y hasta ahora solo unas pocas personas lo sabían", escribe Carroll en su libro.

Asegura que no decidió incluir el incidente en su libro hasta "el último momento", después de hablarlo con su novia Lou Teasdale. "Lo que me ocurrió ha afectado a todos los aspectos de mi vida", cuenta el internacional en nueve ocasiones.

Carroll continuó: "He tenido que pensar en ello cada día, por eso me costaba concentrarme en cualquier otra cosa, también en el fútbol". Y reconoció que ese "trauma" todavía "no ha desaparecido".

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¿En qué clubes jugó Andy Carroll en la Premier League?

Carroll jugó, entre otros, en el Newcastle United, el Liverpool y el West Ham United. Desde julio de 2025 es jugador y copropietario del club amateur Dagenham & Redbridge, que compite en la National League South, la sexta categoría del fútbol inglés.

Solo en la Premier League, el delantero disputó 248 partidos, en los que logró 54 goles y 29 asistencias. Con los Three Lions marcó dos goles en nueve partidos internacionales.