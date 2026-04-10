Fuertes críticas al fichaje estrella del AZ: «Es tirar el dinero»

A Freek Jansen, redactor jefe de Voetbal International, no le gusta el delantero del AZ Weslley Patati, según dijo en el pódcast VI ZSM.

El club lo fichó el verano pasado por 7,3 millones de euros al Maccabi Tel Aviv, y el Santos aún conserva el 40 % de sus derechos de traspaso.

El jueves jugó 73 minutos contra el Shakhtar Donetsk, con varios brasileños en sus filas (derrota 3-0). Sus compatriotas brillaron; él pasó desapercibido.

Jansen concluye: «Es tirar el dinero. Me parece un extremo mediocre, de verdad, hasta ahora un jugador mediocre».

“Claro, hay que darle tiempo, es su primera temporada, pero lo que muestra no da la talla. Contra el Shakhtar el partido fue muy defensivo y eso le complicó, pero aun así, cuando tuvo el balón, se quedó corto”, añade.

A Jansen le parece una lástima. «Da la sensación de que es un técnico zurdo de gran sensibilidad, capaz de aportar creatividad con el balón en los pies, pero eso nunca llega a manifestarse. Al menos, no en Alkmaar».

«Normalmente, el departamento de ojeadores del AZ funciona bastante bien, suelen acertar. En el caso de Patati, ellos mismos pensarán que ya es hora de que se note», concluye Jansen.