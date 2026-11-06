Sultan Al-Ghannam, lateral derecho del Al-Nassr, se acerca a poner fin a su proceso de recuperación de la lesión del ligamento cruzado, tras haber entrado en la última fase de su programa de rehabilitación, en medio de la expectación dentro del club por la fecha de su regreso a los terrenos de juego durante el próximo periodo.

Según una fuente especial del diario "Arriyadiyah", Al-Ghannam completa la última fase de la rehabilitación bajo la supervisión del médico del Al-Nassr en Riad, tras el regreso a los entrenamientos el día 13 de noviembre actual, con la previsión de que esté completamente listo el próximo mes de enero, según las estimaciones médicas actuales.

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El jugador se había sometido a una operación quirúrgica en el ligamento cruzado anterior en el centro "Aspetar" de la capital catarí, Doha, durante el pasado mes de junio, bajo la supervisión del doctor Khalid Al-Khalifi, antes de iniciar allí la primera y la segunda fase de su programa de rehabilitación.

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Al-Ghannam sufrió la lesión durante la final de la Copa de Asia 2 ante el Gamba Osaka japonés, el pasado 16 de mayo, en el estadio "Al-Awwal Park" de Riad, un partido que terminó con la victoria del equipo japonés por un gol a cero y su coronación con el título, después de que el jugador se viera obligado a abandonar el campo para recibir tratamiento antes de regresar y completar el encuentro.

El próximo regreso de Al-Ghannam representa un importante impulso para el Al-Nassr, dada la importancia del jugador dentro del equipo y su gran experiencia, ya que se incorporó al club en el verano de 2018 procedente del Al-Faisaly, antes de que la directiva renovara su contrato en octubre de 2023 para continuar con el equipo hasta el año 2028.