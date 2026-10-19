Los dos entrenadores ya habían tenido diferencias durante el partido y, tras el pitido final, estas estuvieron a punto de desembocar en un enfrentamiento físico. Ak se enfureció después de que Sahin protestara en su dirección y quiso abalanzarse sobre el exfutbolista de larga trayectoria en la Bundesliga. Varios miembros de ambos cuerpos técnicos tuvieron que separarlos, algo nada fácil porque Ak estaba fuera de sí.

Por su comportamiento, el entrenador del Gaziantep vio después la tarjeta roja del árbitro Alpaslan Sen. Ahora se expone a una sanción severa.

Sahin no quiso pronunciarse en concreto sobre el desencadenante ni sobre lo ocurrido. Más tarde, en rueda de prensa, se limitó a decir: «Lo que pasó allí, pasó allí y allí se queda. En realidad, no quiero entrar más en este tipo de cosas».

Y añadió: «Para mí solo cuenta el partido. Nunca me comporto de forma irrespetuosa. Quien me conoce lo sabe. Le deseo mucho éxito al Antep. Para nosotros eran tres puntos muy importantes».

Para Sahin, que tiene contrato hasta 2028, el Basaksehir es su primer destino como entrenador desde su destitución en el Borussia Dortmund a principios de 2025. Se hizo cargo del club de Estambul hace algo más de un año y, en 45 partidos, ha registrado hasta ahora una media de 1,62 puntos por encuentro.

Tras la victoria ante el Gaziantep, los pupilos de Sahin, entre ellos el exdelantero del HSV Davie Selke, ocupan el décimo puesto en la clasificación de la Süper Lig. Están a cuatro puntos de una plaza para una competición internacional.

El próximo lunes, el Basaksehir se enfrentará al Besiktas en un duelo entre equipos de Estambul (17:00 horas).