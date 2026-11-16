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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha admitido que su equipo se vio superado físicamente en la dura derrota por 4-1 ante Bélgica en Bruselas, en la Liga de Naciones de la UEFA. A Italia le bastaba un punto para clasificarse para cuartos de final, pero perdió la ventaja que había conseguido al comienzo del partido y el conjunto anfitrión se aseguró el segundo puesto del Grupo A1.

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El desplome en Bruselas acaba con las esperanzas de alcanzar los cuartos de final

Mancini reconoció que sus jugadores no pudieron hacer frente a la intensidad física de Bélgica y que los visitantes se quedaron fuera de los cuartos de final, pese a llegar como líderes del grupo tras vencer 3-1 a Francia tres días antes.

Francesco Pio Esposito abrió el marcador con su décimo gol en 15 partidos con la selección, tras un centro del defensa del Brentford Michael Kayode, pero los locales marcaron tres veces en 15 minutos. El defensa del Brighton Maxim De Cuyper empató desde unos 5,5 metros, Nathan Ngoy anotó su primer gol como internacional después de que bloquearan un remate de cabeza de Brandon Mechele y Jeremy Doku superó a varios defensas antes de batir a su compañero en el Manchester City Gianluigi Donnarumma.

El técnico señala el cansancio y la superioridad física rival

Tras el descanso, el extremo del AC Milan Diego Moreira marcó el cuarto gol de Bélgica al contragolpe tras un pase de Kevin De Bruyne, antes de que el portero del Manchester United Senne Lammens detuviera un penalti lanzado por Esposito en los últimos minutos.

En declaraciones a RAI Sport después del partido, Mancini admitió que el esfuerzo necesario para vencer a Francia pasó factura a su equipo: «Fueron mejores. Sufrimos demasiado en el aspecto físico, en las situaciones de uno contra uno. Empezamos bien, pero ellos fueron mejores esta noche.

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«Cuando el balón llegaba a las bandas, nos costaba presionar como debíamos. Nos causaron problemas, notamos algo de cansancio por el partido contra Francia, pero merecieron la victoria. No hay nada más que decir».

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El entrenador ve aspectos positivos pese al revés

Pese a quedarse fuera de las eliminatorias, Italia completó en líneas generales una campaña alentadora: se repuso de la derrota inicial por 2-0 en casa ante Bélgica el 25 de septiembre y llegó a la sexta y última jornada como líder de la clasificación.

Mancini insistió en que la abultada derrota en Bruselas ayudará a progresar a su joven plantilla: «Estas noches pueden ocurrir durante el proceso de crecimiento. Hay que aprender de estas experiencias. Teniendo en cuenta cómo llegamos hasta aquí, teníamos la oportunidad de clasificarnos, pero sabíamos que sería difícil, porque Bélgica es un equipo fuerte.

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«Estamos tristes, pero esta noche nos ayudará de cara al futuro».

Donnarumma se perderá el próximo partido por sanción

La derrota deja a Italia tercera en el Grupo A1, a salvo del descenso, mientras que la Bélgica de Mark van Bommel avanza a cuartos de final como segunda, por detrás de Francia, ganadora del grupo tras vencer 2-1 a Turquía. Por tanto, Italia no disputará las eliminatorias de marzo y se preparará para sus próximos compromisos internacionales en 2027.

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Cuando el equipo de Mancini vuelva a jugar, tendrá que hacerlo sin el portero Donnarumma, ya que la tarjeta que vio en Bruselas le acarreó un partido de sanción.