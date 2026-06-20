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Fuera del Mundial... El Barcelona zanja su situación con respecto al defensa del City

Fichajes
Barcelona
Manchester City
V. Reis
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El Manchester City prepara el regreso de varios cedidos. Bajo la dirección de Enzo Maresca, el club prefiere evaluar a quienes puedan aportar antes que iniciar una gran reconstrucción.

Destaca el central brasileño Vítor Reis, que regresa al Etihad tras un curso en el Girona, donde dejó huella pese a las dificultades del equipo.

El central, de 20 años, jugó la temporada 2025-2026 con el Girona —club afiliado al City Football Group— y se consolidó como uno de los más destacados del equipo, adquiriendo valiosa experiencia en su primera aventura europea.

A pesar del descenso del Girona en la última jornada, su rendimiento fue uno de los pocos aspectos positivos, lo que llevó al City a incluirlo en sus planes para la nueva temporada en lugar de buscar otra cesión.

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Se espera que Reis se integre a la plantilla del City durante la gira de pretemporada en Hong Kong a finales de julio, donde trabajará con los jugadores que no disputaron el Mundial antes de que se defina su papel en el equipo.

Medios españoles llegaron a vincularlo con el Barcelona, aunque el City lo descarta como mera especulación. Por ahora, el plan es que esté a disposición de Maresca la próxima temporada».

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A pesar de haber jugado solo 22 partidos con el Palmeiras, el City lo fichó en enero de 2025 por 29,6 millones de libras, mismo mes en que contrató a Abdulkadir Khusanov. mientras que el internacional uzbeko se afianzó como titular, Reis solo jugó cuatro partidos antes de ser cedido para ganar experiencia.

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