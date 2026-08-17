El Manchester City se enfrenta al riesgo de verse obligado a pagar más de 120 millones de libras esterlinas al Chelsea para fichar a Enzo Fernández, si los citizens intentan hacerse con sus servicios durante las dos últimas semanas del mercado de fichajes.

Según el diario británico Telegraph, el Chelsea sigue siendo optimista sobre la posibilidad de reintegrar a Fernández en las filas del equipo, pese a haber sido objeto de silbidos por parte de algunos aficionados, si el Manchester City no da seguimiento a su interés o no presenta una oferta económica suficiente para poner a prueba el apego del club londinense al jugador.

El Manchester City no logró cumplir con el plazo límite que fijó el Chelsea para presentar ofertas por escrito por valor de 120 millones de libras esterlinas por Fernández, lo que significa que los citizens se verán obligados a negociar un nuevo acuerdo para intentar convencer al Chelsea de vender al centrocampista, con poco tiempo disponible para compensar su salida.

El Manchester City lleva ventaja en las negociaciones para fichar a Ayoub Bouaddi, pero Enzo Maresca, el nuevo director técnico, es un gran admirador de Fernández, y aún se desconoce si el éxito de la operación del centrocampista marroquí influirá en el interés del club por hacerse con el argentino.

Las salidas de Rodri hacia el Barcelona y de Tijjani Reijnders, además de la posible marcha de Savinho, apuntan a un final ajetreado del mercado de fichajes para el Manchester City.

El plan del Chelsea consiste en fichar a un sustituto de Fernández si abandona el club este verano, y así seguirá siendo, ya que los blues han mostrado su interés por Alex Scott, pero el Bournemouth ha confirmado que el jugador no está en venta.

La venta de Fernández durante las dos últimas semanas del mercado de fichajes aumentaría la dificultad de la tarea del Chelsea de reemplazarlo, y además obligaría al club a pagar cantidades mayores para fichar a alguno de sus objetivos.

Por tanto, el Manchester City tendrá que pagar más de 120 millones de libras esterlinas, o acordar una operación en condiciones más favorables para el Chelsea que las que ya se ofrecieron a los clubes para abrir la puerta a las negociaciones.

Fernández volvió a los terrenos de juego como suplente durante el último partido amistoso de la pretemporada ante la Real Sociedad el fin de semana, pero fue objeto de silbidos por parte de algunos aficionados.

Esta reacción no supuso una sorpresa para los allegados al club, que preveían una división en las reacciones hacia Fernández, dada la vinculación de su nombre con la salida del club, su papel en la victoria de Argentina en la Copa del Mundo a costa de Inglaterra y las celebraciones que siguieron a su gol del empate.