«¡Fuera de los 30 mejores delanteros!»: Benzema se burla de un periodista que menospreció su estatus histórico

Karim Benzema, exjugador del Al-Hilal saudí, respondió de forma mordaz a un periodista francés que minimizó su relevancia histórica.

En un concurso en el que se le pidió a Benzema que se clasificara entre los mejores delanteros de todos los tiempos durante la Copa del Mundo de Deportes Electrónicos, Karim se situó a sí mismo en el podio, por detrás de su ídolo de la infancia, Ronaldo Nazário.

Esta elección desató la polémica en la cadena "L'Équipe", donde el periodista Yoann Riou se opuso a esta opinión, al afirmar que el ganador del Balón de Oro de 2022 no estaba entre los "20 mejores delanteros de todos los tiempos", y que quizá ni siquiera figuraba entre los "30 mejores".

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La respuesta de Benzema fue inmediata. El exjugador del Real Madrid escribió bajo el vídeo que la cadena "L'Équipe" publicó en Instagram: "Jajajaja, hombre, ya es tarde, vete a dormir, mañana levántate temprano".

Cabe recordar que el club Al-Hilal saudí anunció oficialmente la rescisión de su contrato con el francés Karim Benzema de mutuo acuerdo el 31 de agosto de 2026, apenas seis meses después de su llegada procedente del Al-Ittihad.











