Fuera de la Premier League... El City se despide de otro jugador

El Manchester City ha anunciado la salida de un jugador este verano, deseándole suerte en su nueva etapa fuera de la Premier League.

El club emitió un comunicado en su web: «El Manchester City agradece a Nathan Aké tras seis años de éxitos».

El defensa holandés, de 31 años, fichó por el Fenerbahçe turco tras dejar su huella en la etapa más exitosa del club.

Aké ayudó a conquistar 12 títulos, entre ellos cuatro Premier Leagues, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, dos FA Cups, dos EFL Cups, una Community Shield y una Supercopa de Europa.

Fue clave en la temporada del triplete histórico.

Cerró su ciclo de forma brillante, ayudando a ganar la Copa de la Liga y la FA Cup la pasada temporada.

El City, que iniciará una nueva era tras la salida de Pep Guardiola, ya se despidió de Bernardo Silva y John Stones.

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