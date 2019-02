Fuera de juego, obstrucción o gol legal: ¿Por qué anularon el gol del Ajax ante el Real Madrid?

El colegiado Skomina decidió invalidar el tanto de Tagliafico tras revisar con el VAR, que publicó imágenes con las líneas de fuera de juego.

La primera parte del Ajax - Real Madrid de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League estuvo marcada por la polémica después de que el árbitro Skomina decidiera anular un gol de Tagliafico que había subido al marcador para adelantar a los holandeses.

El VAR anuló el tanto que previamente había sido validado y no queda claro si fue anulado por fuera de juego de Tadic, ya que el sistema tecnológico trazó las líneas para determinar si había posición antirreglamentaria, o si fue por obtrucción del serbio sobre Courtois.

Según la norma de la FIFA, el gol estaría bien anulado, ya que "si un jugador en fuera de juego obstaculiza al portero, es fuera de juego. Eso es lo que señaló el árbitro tras consultar el VAR y por lo que anuló el gol del Ajax".

Esta tesis la respaldaba el ex árbitro español Dauden Ibañez, que aseguró que "Gol anulado al Ajax. Fuera de Juego por partida doble" y adjuntó los artículos que respaldan que era acción ilegal.

Gol anulado al Ajax. Fuera de Juego por partida DOBLE pic.twitter.com/ViOnN1zfIh — Arturo Dauden Ibañez (@daudenibanez) 13 de febrero de 2019

Por su parte, otro ex colegiado como Andújar Oliver discrepa. "Cuanto más veo la imagen más me parece un gol legal. El videoarbitraje señala que hay fuera de juego de Tadic cuando remata Tagliaficopero el jugador no puede quitarse, no obstaculiza a Courtois, no tiene influencia y el tanto debió subir al marcador", dijo en Radio Marca.