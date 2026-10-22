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El mediapunta del Como Nico Paz elogió a sus compañeros tras marcar dos goles y dar una asistencia en la sorprendente goleada por 4-1 al Manchester United en la Champions League el miércoles. El argentino lideró al valiente equipo de Cesc Fabregas hacia una victoria histórica en el Stadio Giuseppe Sinigaglia que aumenta la presión sobre Michael Carrick, entrenador del conjunto visitante.

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El centrocampista dirige una victoria espectacular

Paz expresó su profundo agradecimiento a sus compañeros tras una noche histórica que dejó atónito al fútbol europeo. Después de haber arrollado al RB Leipzig, el sorprendente equipo de la Serie A logró una hazaña sin precedentes: marcar cuatro goles en sus dos primeros partidos como local en su debut en una competición continental. Además, este contundente resultado lo sitúa junto al AC Milan como los únicos equipos de su país que han derrotado por tres goles de diferencia al gigante inglés en la historia de las competiciones europeas.

El creador de juego atormenta a la defensa visitante

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Diogo Dalot desperdició una ocasión temprana antes de que Paz marcara en menos de dos minutos: recibió el balón cerca de la frontal del área, se lo acomodó a la zurda y lanzó un disparo con efecto que superó a Senne Lammens. Con 22 años y 43 días, la joven estrella sudamericana se convirtió en el segundo jugador más joven de su continente en marcar contra el United en el torneo, solo por detrás de Lionel Messi, que lo hizo en la final de 2009.

El influyente organizador siguió llevando la batuta tras el descanso: dio un pase preciso a Tasos Douvikas para ampliar la ventaja y después interceptó un despeje defectuoso para firmar su segundo gol.

Encantado con su actuación individual, el jugador del partido declaró a TNT Sports: «Es una de las noches más especiales de mi vida y de mi carrera, para mí y para el club. Fue una noche histórica porque jugamos contra uno de los mejores clubes de todos los tiempos y hacer esto en casa es increíble. Estamos muy contentos con nuestra actuación».

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El joven referente también destacó el apoyo colectivo del banquillo y del vestuario: «Me sentí muy bien sobre el campo. Disfruté mucho de este partido. Estoy rodeado de compañeros increíbles y eso me permite jugar a mi manera. Estoy muy contento de jugar en este equipo, también por el cuerpo técnico, que me da mucha confianza».

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Los debutantes disfrutan de la aventura en la élite

El portero del Como, Jean Butez, detuvo un remate de Amad Diallo antes de que Kaiki Bruno enviara un centro sin oposición que Jacobo Ramon remató de cabeza para marcar el cuarto gol. Lammens, por su parte, evitó que Paz completara un triplete en los últimos minutos. Joshua Zirkzee, que había sustituido a Bruno Fernandes mediada la segunda parte, marcó el gol del honor para los visitantes en el tiempo añadido.

Paz subrayó la importancia de mantener la dinámica tras su extraordinario ascenso desde las categorías amateur: «Tenemos que disfrutar de cada partido como lo hicimos hoy. Tenemos que intentar repetir esta actuación. Esto es histórico, es la primera vez que estamos en la Champions League y tenemos que disfrutarlo».

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Se agrava la crisis en Old Trafford

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Lastrada por numerosas bajas por lesión y sumida en una racha de siete partidos sin ganar, la situación deportiva del Manchester United es alarmante. Carrick debe reanimar con urgencia a una plantilla desmoralizada tras una contundente lección táctica sufrida fuera de casa. Al cuestionado entrenador se le agota el tiempo para frenar una preocupante espiral descendente.