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VfB Stuttgart v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Traducido por

«¡Fue un error!»: la estrella del Atlético Julián Álvarez ofrece una disculpa poco convincente tras el culebrón sobre su traspaso

Fichajes
Primera División
Barcelona
Atlético Madrid
Julián Álvarez

En verano, Julián Álvarez quiso forzar a toda costa su traspaso al FC Barcelona. Ahora ha pedido disculpas públicamente por ello. Pero ¿cuál es su verdadera intención?

Mensaje conciliador de Julian Alvarez tras el culebrón de su traspaso del verano pasado. El delantero del Atlético de Madrid se ha disculpado públicamente por su comportamiento después de que hace apenas unos meses quisiera forzar a toda costa su fichaje por el FC Barcelona; incluso se habló de una huelga.

«Quería disculparme ante nuestros aficionados por mis palabras durante el Mundial. Fue un error, tanto por la forma como por el momento», declaró el argentino, según recoge ahora Marca.

«Puedo entender el enfado de la gente. Yo también me habría enfadado si fuera aficionado. Y más aún porque me han apoyado tanto. También quiero dar las gracias al equipo porque me apoyó durante ese tiempo».

¿Qué dijo Julian Alvarez en su polémica entrevista?

Las palabras a las que se refiere Alvarez proceden de una entrevista tras la victoria por 2-0 de la Albiceleste ante Austria, en la que el jugador de 26 años afirmó con rotundidad: «Lo mejor para todos es un traspaso. ¡Quiero cumplir mi sueño!».

Fue el punto álgido de semanas de enfrentamientos que terminaron con el cierre del mercado de fichajes y el veto de los dirigentes del Atlético de Madrid. Alvarez, con contrato en Madrid hasta 2030, tuvo que quedarse en el conjunto rojiblanco.

¿Significa eso que su fichaje por el club catalán está definitivamente descartado? No se sabe. Según Onda Cero y Mundo Deportivo, Alvarez se ha separado recientemente de su representante, Fernando Hidalgo. El motivo: su descontento con el desarrollo del pasado mercado de fichajes.

Su nuevo representante sería Pablo Barquero, quien ya gestionó en verano el traspaso de Rodri del Manchester City al FC Barcelona. El futuro de Alvarez, por tanto, sigue abierto, y todo apunta a que mantiene su deseo de fichar por el club de sus sueños.

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