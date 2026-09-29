¿Fue sustituido Vinicius? Graves acusaciones persiguen a la estrella del Real Madrid en Brasil

¿El que juega con la camiseta del Real Madrid no es Vinicius Junior? Una pregunta descabellada arrasó en las redes sociales de Brasil y se convirtió en una aterradora teoría de la conspiración que afirma que la estrella brasileña desapareció en circunstancias misteriosas y fue reemplazada por un doble para cumplir con los contratos publicitarios, en medio de un silencio absoluto y la total indiferencia del jugador, de su entorno y de su club.

El tatuaje del muslo enciende la chispa

La primera chispa de esta historia absurda saltó en septiembre de 2026 desde foros brasileños y cuentas de la aplicación TikTok, después de que algunos usuarios notaran diferencias físicas en el jugador.

Los promotores de la teoría argumentan que el Vinicius que apareció en la concentración de la selección de Brasil durante el partido contra Australia no tiene el mismo tatuaje en el muslo que tiene el Vinicius jugador del Real Madrid, y consideran que los cambios estéticos que se produjeron en su rostro son la prueba de que no es la misma persona.









De la CIA a la invasión reptiliana

La teoría no se detuvo en los límites del parecido y el tatuaje, sino que evolucionó hacia escenarios aún más disparatados, ya que una conocida cuenta en el sitio «X» llamada @BlackBondPtv afirmó que existe una teoría que sostiene que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la familia Rothschild y las élites gobernantes mataron a Vinicius y lo reemplazaron después del Mundial.

Es más, algunos fueron todavía más lejos y vincularon la transformación física del jugador con lo que denominaron la supuesta «invasión alienígena reptiliana» durante el Mundial para secuestrar a Vinicius y Neymar, según lo que informó el diario español «Marca».

Se difundió ampliamente por todo el mundo un vídeo de una mujer llamada Fo Bahiana en el que dice: «Tengo que contaros que soñé de nuevo con seres extraterrestres invadiendo el estadio de fútbol en Miami, y vi con claridad cómo secuestraron a los jugadores a bordo de la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave, y cuando subí, llegó la nave nodriza y secuestró a miles de personas del estadio. Vi gritos, llantos y un sufrimiento incontables».









Total indiferencia del Madrid

A pesar de la amplia difusión de estas historias sin sentido, el entorno del jugador y el propio Real Madrid ignoran por completo estas «noticias falsas» y las consideran una simple tontería digital que ni siquiera merece la molestia de una respuesta, al tiempo que estas teorías siguen cosechando millones de visualizaciones en internet.







