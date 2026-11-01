Araujo confía en el Liverpool tras encadenar cinco victorias
El Liverpool recibe este domingo en Anfield al Arsenal, campeón de la Premier League, con el objetivo de ampliar a seis su racha de victorias consecutivas en todas las competiciones. El equipo de Andoni Iraola llega al encuentro después de imponerse al Chelsea en la tanda de penaltis de la Carabao Cup entre semana.
Ronald Araujo, elegido mejor jugador del partido contra el Brighton, cree que la plantilla está progresando notablemente.
El defensa uruguayo insiste en que el equipo aún no ha alcanzado todo su potencial.
Araujo insiste en que el Liverpool puede mejorar aún más
Antes del encuentro contra el equipo de Mikel Arteta, Araujo destacó el crecimiento de la plantilla a las órdenes de Iraola. «No hay duda de que estamos en un buen momento. Personalmente, estoy convencido del equipo que tenemos», afirmó Araujo.
«Quizá no tuvimos el mejor comienzo, pero, por el equipo que tenemos y por el trabajo y la filosofía que el entrenador tiene para nosotros, estaba convencido de que el equipo seguiría creciendo».
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«Estamos en esa fase de desarrollo y eso es estupendo, porque significa que todavía hay margen de mejora... No podemos conformarnos», añadió.
El defensa recuerda su entrada de cabeza contra el Brighton, que se hizo viral
Araujo habló de su ya famosa entrada con la cabeza desde el suelo durante la reciente victoria liguera del Liverpool por 2-0 ante el Brighton. «Al final, fue simplemente una solución. Me había tirado al suelo y usé la cabeza», explicó Araujo con una sonrisa.
«Soy muy apasionado y así vivo el fútbol. Siempre he sido así... Tengo que estar preparado para hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo».
«Como me había ido al suelo y el balón estaba ahí, usé la cabeza y llegué a tocarlo. Fue genial, pero es parte de mi trabajo», añadió.
El Liverpool se prepara para un exigente duelo contra el Arsenal
Araujo reconoció la dificultad de la prueba que espera al Liverpool en Anfield ante el vigente campeón de liga.
«Es un partido difícil. Nos vamos a enfrentar al campeón de la Premier League, finalista de la Champions League... Pero nosotros también tenemos nuestras armas», señaló Araujo.
El Liverpool se centra en conseguir tres puntos vitales ante su afición.