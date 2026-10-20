Vangelis Pavlidis no es de esos a quienes el éxito les llegó pronto sin esfuerzo. No llegó por el camino más directo hasta donde está ahora: delantero centro titular de un club enorme como el Benfica de Lisboa y uno de los mejores goleadores de Europa. Tuvo que dar más de un rodeo, pero eso es precisamente lo que hace tan interesante la trayectoria del griego, que, según se dice, ya ha despertado incluso el interés del gran FC Barcelona y del Tottenham Hotspur, sumido en una crisis.

«En Bochum no habría dado el salto», dijo hace algún tiempo a 90PLUS Thomas Reis, actual entrenador del importante club turco Trabzonspor y antiguo técnico de Pavlidis en el sub-19 del VfL, sobre su expupilo. Pavlidis supo desde muy pronto que quería llegar lejos en el fútbol. También tenía claro desde joven que, para conseguirlo, debía estar dispuesto a hacer sacrificios y trabajar más que los demás.

«Los goles son cuestión de trabajo. Marcar no es algo que se dé por sentado. Cada sesión extra ayuda a ganar precisión. Para eso hay que practicar, practicar y practicar». El hoy delantero del Benfica ya trabajaba duro de adolescente para cumplir su sueño de ser profesional. Con ese objetivo, dejó su Tesalónica natal, donde había jugado en el modesto Bebides 2000, poco después de cumplir 16 años y se aventuró a irse a Alemania. «El comienzo fue duro», recordó Pavlidis en 90PLUS sobre el inicio de su aventura en Bochum en 2015.

Vangelis Pavlidis se adaptó rápido en Bochum

Aquel valiente paso trajo consigo, lógicamente, dificultades iniciales: otro país, un idioma desconocido y un fútbol más intenso. Pero Pavlidis ya demostraba entonces una gran capacidad de adaptación. Se aclimató rápido y llamó la atención en los nueve partidos que aún disputó con el sub-17 del VfL Bochum en la temporada 2014/15, en los que participó en once goles: seis tantos y cinco asistencias. Después, el paso al sub-19 también fue fluido. Pese a pertenecer a la promoción más joven, fue titular desde el principio a las órdenes de Reis, marcó goles e incluso debutó como profesional en la 2. Bundesliga en mayo de 2016, con 17 años.

Pavlidis era una de las mayores promesas de la cantera del Bochum y, en su segundo año en el sub-19, también fue titular por primera vez con el primer equipo en la segunda división. Pero, volviendo a la afirmación de Reis, su antiguo mentor, se encontró con un dilema a la hora de dar el salto definitivo del fútbol juvenil al profesional en Bochum: el VfL había dado de baja a su segundo equipo en 2015 y no lo recuperó hasta 2024. Para Pavlidis, aquello significaba que ya había salido del fútbol juvenil, pero aún no tenía perspectivas de jugar con regularidad entre los profesionales. Sencillamente, le faltaban oportunidades para disputar partidos.

¿Cuándo jugó Vangelis Pavlidis en el BVB?

Le vino bien que el camino hacia el Borussia Dortmund fuera corto tanto por proximidad geográfica como por sus contactos personales. Jan Siewert, entrenador de Pavlidis en el sub-19 del Bochum durante su segundo año en esa categoría, se había hecho cargo del segundo equipo del BVB en el verano de 2017. Como conocía y valoraba mucho a Pavlidis, incorporó al delantero cedido al sub-23 del Borussia a principios de 2018.

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Allí empezó bastante bien. El griego fue titular desde el primer momento, acumuló valiosos minutos de juego y marcó cuatro goles en sus primeros siete partidos de la Regionalliga. Pero la temporada siguiente no transcurrió de forma tan satisfactoria, porque apareció por primera vez en la historia de su ascenso un hombre por el que, a día de hoy, se han pagado 250 millones: Alexander Isak.

El sueco había llegado al BVB en 2017 con 17 años y grandes expectativas, pero, como es sabido, nunca logró consolidarse en Dortmund. En la primera mitad de la temporada 2018/19 jugó muchos partidos con el segundo equipo, simplemente para poder jugar. Probablemente Siewert habría preferido seguir apostando plenamente por Pavlidis, pero Isak pasó por delante de él. Así, Pavlidis empezó a salir cada vez más desde el banquillo, a disputar a menudo solo unos minutos o a quedarse sin jugar, y perdió el ritmo de competición. Poco antes de que Siewert, su valedor, dejara el BVB II rumbo al Huddersfield, Pavlidis también se marchó de Dortmund en enero de 2019.

Sin embargo, no regresó a Bochum, sino que volvió a salir cedido. Dio el paso de irse a los Países Bajos, convencido de que podía jugar en primera división con el Willem II. Un plan que salió a la perfección, aunque Alexander Isak también podría haberse cruzado de nuevo en su camino en la Eredivisie. El actual delantero del Liverpool, por cuyos traspasos se han pagado ya casi 250 millones de euros en total (246,1 millones, para ser exactos) y por el que los Reds desembolsaron nada menos que 145 millones de euros en 2025, llegó precisamente al Willem II también cedido una semana después de Pavlidis.

Vangelis Pavlidis y Alexander Isak causaron sensación juntos en el Willem II

Pero, mientras que Isak había obstaculizado la progresión de Pavlidis en el segundo equipo del Dortmund, en el Willem II a menudo había espacio para los dos, y formaron una pareja de ataque que se compenetraba magníficamente en la Eredivisie. A veces jugaban como doble punta y otras, uno de ellos se desplazaba a una banda. También hubo ocasiones en las que Pavlidis empezó en el banquillo y rindió bien al entrar como suplente.

En cualquier caso, sus actuaciones fueron más que suficientes para convencer al club de ficharlo definitivamente después de que Isak se marchara a la Real Sociedad al cabo de medio año. El Willem II pagó al Bochum unos modestos 250.000 euros por Pavlidis en el verano de 2019. Algo más de siete años después, el internacional griego vale varias veces esa cantidad y tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en el Benfica.

De 250.000 euros a 100 millones de euros: una subida meteórica. Y así han transcurrido, en efecto, los últimos años de Pavlidis. En su primera temporada completa en el Willem II se volvió indispensable en el centro del ataque y, con sus goles, contribuyó en gran medida a que el histórico club de Tilburg acabara quinto en 2020, su mejor clasificación desde el subcampeonato de 1999.

Vangelis Pavlidis y su gol que recordó a Zlatan Ibrahimovic

Pavlidis también marcó con regularidad en la temporada 2020/21, siguió despertando el interés de clubes más ambiciosos y cerró el curso por todo lo alto. En la última jornada, en mayo de 2021, el exjugador del Bochum marcó en la victoria por 2:1 ante el Fortuna Sittard un gol que recordó al legendario tanto de Zlatan Ibrahimovic tras una jugada individual para el Ajax contra el NAC Breda en 2004.

Tras recibir el balón de espaldas a la portería a 25 metros de ella, Pavlidis se quitó de encima a su marcador, se giró y dejó atrás a otros tres jugadores del Sittard, a algunos de ellos con pasmosa facilidad, antes de marcar desde cinco metros con una sutil vaselina. Una increíble jugada individual por la que, meses después, Pavlidis fue nominado al Premio Puskas de la FIFA, que distingue el gol más bonito del año en todo el mundo.

Con 22 años por entonces, el delantero de pura cepa dio el siguiente paso en su carrera en el verano de 2021 y fichó por el AZ Alkmaar por 2,5 millones de euros. Allí siguió progresando de forma constante, adquirió experiencia internacional y se proclamó máximo goleador de la Eredivisie en 2024 con 29 tantos. «Tiene una enorme disposición a mejorar siempre y eso es lo que lo hace tan exitoso ahora. Estoy convencido de que puede dar el salto a una de las cinco grandes ligas», dijo en la primavera de 2024 Siewert, su valedor, sobre Pavlidis, que por entonces también habría despertado el interés de clubes ambiciosos de la Bundesliga, pero, sobre todo, de la Premier League.

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Finalmente no llegó a una de las cinco grandes ligas, pero en el verano de 2024 fichó por el Benfica, un club de talla mundial que por lo general le garantiza jugar la Champions League. Demostrar también allí, en la máxima competición europea, sus cualidades goleadoras era el siguiente gran objetivo del jugador de Tesalónica. Y no tardó en conseguirlo: anotó siete goles en la Champions League 2024/25.

Vangelis Pavlidis: ¿en el punto de mira del FC Barcelona tras su triplete?

Entre otras cosas, Pavlidis fue uno de los principales artífices de que el Benfica superara la ronda intermedia y pudiera enfrentarse al FC Barcelona en octavos de final: marcó el gol de la victoria por 1:0 en la ida y sumó un tanto y una asistencia en el 3:3 de la vuelta contra el AS Monaco. Los portugueses cayeron ante el Barça, pero en el club azulgrana seguramente quedó mucho más presente el recuerdo del espectacular triunfo por 5:4 de unas semanas antes, en la fase de liga. Y, sobre todo, el de Pavlidis, que les marcó tres goles en aquel encuentro.

Por eso tiene sentido que el Barcelona, según se dice, se planteara su fichaje el verano pasado. Al parecer, los catalanes lo tenían en mente como alternativa para el centro del ataque después de que las gestiones para fichar a su candidato preferido, Julian Alvarez (Atlético de Madrid), no ofrecieran perspectivas de éxito.

Otra cuestión es si con Pavlidis habría sido diferente. Al fin y al cabo, el goleador tiene contrato en Lisboa hasta 2029, su cláusula de rescisión de 100 millones de euros es elevada y el Benfica no tenía previsto en absoluto desprenderse de uno de sus jugadores más importantes durante el último periodo de fichajes. Pero quizá el asunto cobre ahora un nuevo impulso. Según informa A Bola , los Spurs, sumidos en una crisis y de nuevo estancados en la parte baja de la tabla, han elegido a Pavlidis como su objetivo prioritario para el invierno. No es de extrañar, teniendo en cuenta la impresionante cifra del griego, con 15 goles en 15 partidos oficiales, y los problemas del Tottenham en ataque (6 goles en 7 partidos de liga).

Con 27 años y apenas entrando en la mejor edad para un futbolista, Pavlidis aún tiene tiempo para llegar algún día a una de las cinco mejores ligas del mundo. En su recorrido por Europa, que comenzó en Bochum a los 16 años.