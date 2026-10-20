Vangelis Pavlidis no es de aquellos a quienes el éxito les llegó pronto y sin esfuerzo. Hasta donde está ahora, como delantero centro titular en un gigante como el Benfica de Lisboa y uno de los mejores goleadores de Europa, no llegó precisamente por el camino más directo. Tuvo que dar algún que otro rodeo, pero eso es justamente lo que hace tan interesante la trayectoria del griego, que, según se dice, ya ha despertado incluso el interés del gran FC Barcelona y del Tottenham Hotspur, sumido en una crisis.

«En Bochum no habría dado el salto», dijo hace un tiempo a 90PLUS Thomas Reis, actual entrenador del Trabzonspor, uno de los grandes clubes turcos y antiguo técnico de Pavlidis en el equipo sub-19 del VfL, sobre su exjugador. Pavlidis supo muy pronto que quería llegar lejos en el fútbol. También tenía claro desde joven que, para conseguirlo, debía estar dispuesto a sacrificarse y a hacer más que los demás.

«Los goles son cuestión de trabajo. Marcar no es algo que se dé por hecho. Cada sesión extra ayuda a ganar precisión. Para eso hay que practicar, practicar y practicar», decía el hoy jugador del Benfica, que ya de adolescente trabajaba duro para cumplir su sueño de ser profesional. Para hacerlo realidad, dejó su ciudad natal, Salónica, poco después de cumplir los 16 años. Allí había jugado en el modesto Bebides 2000, antes de atreverse a dar el salto a Alemania. «El comienzo fue duro», recordó Pavlidis en 90PLUS sobre el inicio de su aventura en Bochum en 2015.

Vangelis Pavlidis se adaptó rápidamente en Bochum

Como era de esperar, aquel paso valiente vino acompañado de dificultades iniciales: otro país, un idioma desconocido y un fútbol más intenso. Pero Pavlidis ya mostraba entonces una gran capacidad de adaptación. Se aclimató enseguida y llamó la atención con once participaciones de gol (seis tantos y cinco asistencias) en los nueve partidos que disputó con el sub-17 del VfL Bochum en la temporada 2014/15. Después, el paso al sub-19 también fue fluido. Pese a ser de los más jóvenes, se hizo de inmediato con un puesto de titular a las órdenes de Reis, marcó goles y, en mayo de 2016, llegó a debutar como profesional en la 2. Bundesliga con 17 años.

Pavlidis era una de las grandes promesas de la cantera del Bochum y, en su segundo año en el sub-19, entró por primera vez en el once inicial del equipo de segunda división. Pero, volviendo a lo que sostenía antes Reis, quien había impulsado su carrera, se encontró ante un dilema al intentar dar el salto definitivo del fútbol juvenil al profesional: en 2015, el VfL había dado de baja a su segundo equipo, que no volvería a ponerse en marcha hasta 2024. Para Pavlidis, aquello significaba que ya había dejado atrás el fútbol juvenil, pero aún no tenía perspectivas de jugar regularmente con los profesionales. Sencillamente, le faltaban oportunidades para jugar.

¿Cuándo jugó Vangelis Pavlidis en el BVB?

Por eso le vino bien que el Borussia Dortmund estuviera cerca, tanto en el plano geográfico como en el personal. Jan Siewert, que había entrenado a Pavlidis en el sub-19 del Bochum durante su segundo año en el fútbol juvenil, se había hecho cargo del segundo equipo del BVB en el verano de 2017. Como conocía y valoraba mucho al delantero, se lo llevó cedido al sub-23 del Borussia a principios de 2018.

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Allí empezó bastante bien: el griego se hizo titular de inmediato, sumó valiosos minutos y marcó cuatro goles en sus primeros siete partidos de la Regionalliga. Pero la temporada siguiente no fue tan satisfactoria, porque apareció por primera vez en la historia del ascenso de Pavlidis un hombre por el que hoy se han pagado casi 250 millones: Alexander Isak.

El sueco había llegado al BVB en 2017, con 17 años y grandes expectativas, pero, como es sabido, nunca logró consolidarse en Dortmund. En la primera mitad de la temporada 2018/19, Isak empezó a jugar mucho con el segundo equipo para poder tener minutos. Probablemente, al entrenador Siewert le habría gustado seguir apostando plenamente por Pavlidis, pero Isak pasó a ocupar su lugar. Así, Pavlidis salía cada vez más desde el banquillo, a menudo jugaba solo unos minutos o no jugaba en absoluto, y perdió el ritmo. En enero de 2019, poco antes de que Siewert, quien había impulsado su carrera, dejara el BVB II rumbo al Huddersfield, Pavlidis también se marchó de Dortmund.

Sin embargo, no regresó a Bochum, sino que volvió a salir cedido. Dio el paso a Países Bajos, convencido de que podía jugar en primera división con el Willem II. El plan salió a la perfección, aunque Alexander Isak también podría haber vuelto a cruzarse en su camino en la Eredivisie. El hoy jugador del Liverpool, por quien ya se han pagado en total casi 250 millones de euros en traspasos (246,1 millones, exactamente) y por quien los Reds desembolsaron nada menos que 145 millones de euros en 2025, llegó también cedido al Willem II precisamente una semana después de Pavlidis.

Vangelis Pavlidis y Alexander Isak causaron sensación juntos en el Willem II

Pero, mientras que en el segundo equipo del Dortmund Isak había frenado el desarrollo de Pavlidis, en el Willem II a menudo había sitio para que ambos destacaran. Formaron una dupla ofensiva que se entendía de maravilla en la Eredivisie: unas veces jugaban como pareja de delanteros y, otras, uno de ellos se desplazaba a la banda. En ocasiones, Pavlidis empezaba en el banquillo, pero también rendía bien al entrar como suplente.

En cualquier caso, su rendimiento fue más que suficiente para ganarse un fichaje definitivo después de que Isak se marchara a la Real Sociedad tras medio año. En el verano de 2019, el Willem II pagó al Bochum apenas 250.000 euros por Pavlidis. Más de siete años después, el internacional griego vale muchas veces más y tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en el Benfica.

De 250.000 euros a 100 millones: parece un ascenso meteórico. Y así fueron, en efecto, los últimos años de Pavlidis. En su primera temporada completa con el Willem II se volvió indispensable en el centro del ataque. Sus goles contribuyeron en gran medida a que, en 2020, el histórico club de Tilburg terminara quinto y lograra su mejor clasificación desde el subcampeonato de 1999.

Vangelis Pavlidis y el gol que recordó a Zlatan Ibrahimovic

Pavlidis también marcó con regularidad en la temporada 2020/21, siguió despertando el interés de clubes más ambiciosos y cerró el curso por todo lo alto: en la última jornada, en mayo de 2021, el exjugador del Bochum anotó en la victoria por 2-1 contra el Fortuna Sittard un gol que recordó al legendario tanto individual de Zlatan Ibrahimovic con el Ajax frente al NAC Breda en 2004.

Recibió el balón de espaldas a la portería a 25 metros, se zafó de su marcador, se giró y después dejó atrás a otros tres jugadores del Sittard, a algunos de forma espectacular, antes de marcar con una sutil vaselina desde cinco metros. Una increíble acción individual por la que Pavlidis fue nominado meses después al Premio Puskás de la FIFA, que distingue al gol más bello del año en todo el mundo.

En el verano de 2021, con 22 años, el delantero centro puro dio el siguiente paso en su carrera y fichó por el AZ Alkmaar por 2,5 millones de euros. Allí siguió progresando de forma constante, adquirió experiencia en competiciones internacionales y, en 2024, fue el máximo goleador de la Eredivisie con 29 tantos. «Tiene una enorme voluntad de mejorar siempre, y eso es lo que le hace tener tanto éxito ahora. Estoy seguro de que puede dar el salto a una de las cinco grandes ligas», dijo Siewert, quien había impulsado su carrera, sobre Pavlidis en la primavera de 2024, cuando, según parece, también lo pretendían clubes ambiciosos de la Bundesliga y, sobre todo, de la Premier League.

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Al final no llegó a una de las cinco grandes ligas, pero en el verano de 2024 fichó por el Benfica, un gigante mundial que, por lo general, le garantiza jugar la Champions League. Demostrar también allí, en la máxima competición europea, sus cualidades goleadoras era el siguiente gran objetivo del hombre de Salónica. Y no tardó en conseguirlo: marcó siete goles en la Champions League 2024/25.

Vangelis Pavlidis: ¿lo pretende el FC Barcelona tras su triplete?

Pavlidis fue, entre otras cosas, uno de los principales responsables de que el Benfica superara la ronda intermedia y pudiera medirse al FC Barcelona en octavos de final: marcó el gol de la victoria por 1-0 en la ida contra el AS Monaco y aportó un tanto y una asistencia en el 3-3 de la vuelta. Los portugueses cayeron ante el Barça, pero seguramente el club catalán recordaba mucho más el espectacular triunfo por 5-4 de unas semanas antes, en la fase de liga. Y, sobre todo, a Pavlidis, que le marcó tres goles en aquel encuentro.

Por eso tiene sentido que, según se dijo, el Barcelona se planteara fichar a Pavlidis el verano pasado. Al parecer, los catalanes lo tenían en mente como alternativa para el centro del ataque después de que las gestiones para incorporar a su candidato preferido, Julián Álvarez (Atlético de Madrid), no tuvieran perspectivas de éxito.

Otra cuestión es si con Pavlidis habría sido diferente. Al fin y al cabo, el goleador tiene contrato en Lisboa hasta 2029, su cláusula de rescisión de 100 millones de euros es elevada y el Benfica no tenía previsto desprenderse de uno de sus jugadores más importantes durante el último mercado de fichajes. Pero quizá el asunto cobre ahora un nuevo impulso. Según informa A Bola , los Spurs, sumidos en una crisis y de nuevo atascados en la parte baja de la clasificación, han elegido a Pavlidis como su gran objetivo para el invierno. No es de extrañar si se tienen en cuenta los impresionantes números del griego, con 15 goles en 15 partidos oficiales, y los problemas ofensivos de los Spurs (6 goles en 7 partidos de liga).

Con 27 años y apenas entrando en la mejor etapa de su carrera, Pavlidis aún tiene tiempo para llegar algún día a una de las cinco mejores ligas del mundo. En su recorrido por Europa, que comenzó en Bochum a los 16 años.