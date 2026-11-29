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El duelo entre el Arsenal y el Manchester City, que terminó con empate 2-2 en el Emirates Stadium este domingo por la noche, correspondiente a la duodécima jornada de la Premier League, dejó tres acciones arbitrales polémicas que beneficiaron al Arsenal. Provocaron las protestas de los jugadores del Manchester City y abrieron interrogantes sobre las decisiones del árbitro y del videoarbitraje (VAR).

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La primera acción llegó en la primera parte, concretamente en el minuto 17, cuando el belga Jérémy Doku cayó al suelo y pidió al árbitro que mostrara la tarjeta roja a Jurrien Timber, defensa del Arsenal, al que acusó de tirarle del pelo en una disputa entre ambos.

El juego se detuvo para revisar la jugada y el árbitro John Brooks escuchó a los árbitros del VAR, que repitieron la imagen en varias ocasiones . Sin embargo, las cámaras no captaron la acción con la claridad suficiente como para determinar si Timber había tirado intencionadamente del pelo al jugador belga o si le había agarrado la camiseta cerca de la cabeza, por lo que el colegiado decidió no señalar falta ni mostrar la roja.

No fue el único episodio de tirones de pelo. Doku sufrió una situación similar en el minuto 53, cuando Bruno Guimarães le tiró claramente del pelo en una disputa, pero el árbitro no señaló ninguna falta, lo que generó dudas sobre la falta de intervención en la jugada.

La segunda acción llegó en el minuto 83, cuando Jurrien Timber marcó el gol del empate para el Arsenal tras un saque de esquina, entre las protestas de los jugadores del Manchester City, que cuestionaban la validez del tanto por dos situaciones polémicas dentro del área.

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La primera fue un choque entre Gabriel Magalhães y el portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, después de que el central brasileño metiera el codo sobre el guardameta italiano cuando este intentaba hacerse con el balón. Los jugadores del Manchester City protestaron al entender que había una falta que podría haber supuesto la anulación del gol.

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La segunda tenía que ver con una posible mano de Timber antes de que el balón entrara en la portería. Esta jugada sí fue revisada por el VAR, antes de que el árbitro diera validez al gol y concediera el empate al Arsenal.

La gestión de ambas jugadas generó interrogantes, sobre todo porque la revisión del VAR se centró en la posible mano de Timber, mientras que el choque de Gabriel con Donnarumma no recibió la misma revisión clara, pese a que podía haber influido en la propia decisión de conceder el gol.

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La tercera acción se produjo en el tiempo de descuento, cuando el Manchester City lanzó un saque de esquina y Joško Gvardiol se elevó para rematar de cabeza un balón que impactó en la mano de Viktor Gyökeres dentro del área. Los jugadores del Manchester City pidieron penalti, sobre todo porque la mano impidió que el balón llegara a la portería.

El VAR intervino para revisar la jugada y el árbitro se comunicó con la sala del VAR para comprobar si había infracción, pero la decisión final fue dejar seguir el juego y no señalar penalti, al considerar los árbitros que el brazo de Gyökeres estaba en una posición natural mientras intentaba jugar el balón.

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Tras este empate, el Arsenal llega a 29 puntos y sigue líder de la Premier League, mientras que el Manchester City suma 23 puntos en la segunda posición, de modo que la distancia entre ambos equipos se mantiene en seis puntos.