¿Fue penalti de Jordi Alba a Stuani en el Girona - Barcelona?

El delantero uruguayo pidió penalti por un agarrón del lateral izquierdo.

La visita del Barcelona al Girona volvió a estar marcada por la polémica como viene siendo habitual en los últimos partidos de los blaugranas. Esta vez, el Girona pidió un posible penalti de Jordi Alba sobre Stuani.

El colegiado del partido, González Fuertes no sancionó penalti en primera instancia a pesar de las protetas del delantero uruguayo. Aún así, el colegiado habló con los árbitros que manejaban el VAR y decidió no señalar penalti a pesar de que en algunos planos televisivos se apreciaba el agarrón.

Por su parte, el ex árbitro Andújar Oliver, aseguró en Radio Marca que González Fuertes acertó: "Por lo visto en las imágenes acierta González Fuertes al no decretar la pena máxima. Existe el agarrón pero no con la intensidad y la fuerza suficiente para señalarlo".

Iturralde González, en su intervención en la Cadena Ser, discrepa: "Es penalti pero es un agarrón en el cuál el VAR no va a entrar".