Según esa información, ya se estarían produciendo los primeros contactos, aunque todavía no serían concretos. Nkunku tiene contrato con el AC Milan hasta 2030, pero recientemente fue apartado por el entrenador Ruben Amorim y aún este verano debería salir. En teoría, sería posible tanto una cesión como un traspaso definitivo. Leipzig sería uno de varios interesados en el delantero francés de 28 años. Recientemente también se vinculó, entre otros, al Newcastle United.

Nkunku llegó a Leipzig en 2019 procedente de su club de formación, el Paris Saint-Germain, por 19,5 millones de euros, y allí vivió su gran explosión. Con el RB ganó dos veces la DFB-Pokal y en 2023 se proclamó máximo goleador de la Bundesliga. En total, firmó 70 goles y 56 asistencias en 172 partidos oficiales.

En 2023, Nkunku se marchó al FC Chelsea por 60 millones de euros, donde no cumplió las expectativas depositadas en él, también por culpa de recurrentes problemas de lesiones. En 2025 se fue al Milan por 37 millones. La pasada temporada firmó ocho goles y tres asistencias en 35 partidos entre todas las competiciones.

El RB Leipzig también puja supuestamente por Said El Mala

Leipzig quiere incorporar este verano sí o sí un refuerzo de primer nivel para el ataque. La opción preferida era en realidad Fisnik Asllani, de la TSG Hoffenheim. Sin embargo, su traspaso, que ya estaba negociado, se frustró porque el jugador de 24 años no superó el reconocimiento médico.

Actualmente, Leipzig cuenta con Conrad Harder y Romulo como dos delanteros centro clásicos. Para las bandas están disponibles Antonio Nusa, Johan Bakayoko, Suleman Sani, Tidiam Gomis y Ayodele Thomas.

Al margen de Nkunku, Leipzig también estaría intentando fichar a Said El Mala. Tras su frustrado traspaso al Borussia Dortmund, el RB estaría planeando una oferta por un total de 60 millones de euros por el extremo izquierdo de 19 años del 1. FC Köln.