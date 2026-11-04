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Bruno Fernandes ha respaldado públicamente al entrenador del Manchester United, Michael Carrick, tras impulsar una espectacular remontada que acabó en victoria ante la Roma en la Champions League. El centrocampista portugués admitió que Carrick hizo bien en dejarlo fuera del equipo recientemente tras sus críticas públicas a la táctica del equipo.

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El United firma una remontada espectacular en Europa

Fernandes lideró al United hacia una victoria crucial por 3-2 ante la Roma en la Champions League. El equipo de la Premier League remontó una desventaja de dos goles y puso fin a una pésima racha de nueve partidos sin ganar.

El portugués firmó su mejor actuación de la temporada para impulsar la remontada. El jugador de 32 años marcó de penalti antes de generar el gol del empate de Matheus Cunha. La victoria alivia la creciente presión sobre la plantilla tras su peor inicio de temporada desde 1986.

Fernandes asume la responsabilidad por su suplencia

El centrocampista portugués recibió recientemente una medida disciplinaria tras criticar la táctica del equipo después de una dura derrota por 4-1 ante el Como. Carrick, al frente del equipo, dejó después a Fernandes en el banquillo para el partido contra el Bournemouth. Tras la victoria ante la Roma, Fernandes abordó directamente la situación y respaldó la decisión de Carrick. También aclaró las numerosas especulaciones sobre su relación.

«Ha sido duro, ha habido muchas especulaciones en los medios», declaró Fernandes a Amazon Prime. «Muchas mentiras sobre muchas cosas que han pasado entre Carrick y yo. Aclaramos las cosas y, después, decidió dejarme en el banquillo porque no estoy rindiendo. Todo el mundo pensó que era un castigo por mis palabras. Si lo fue, estuvo bien. Quien dirige al equipo es quien toma las decisiones».

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Fernandes desmiente las especulaciones de los medios

Fernandes también quiso desmentir los rumores de una ruptura más profunda en el vestuario de Old Trafford. Afirmó con rotundidad que la situación no ha cambiado su compromiso con el club.

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«No cambia la confianza que tengo en Carrick, en el cuerpo técnico y en cada jugador de este club», añadió. «Y tampoco cambia mi objetivo de ganar todos los p---s partidos que tengo por delante».

El centrocampista también rechazó que la plantilla estuviera luchando simplemente para que Carrick conservara su puesto. «No tenemos que salvar el puesto de nadie. El club necesitaba esa victoria y los jugadores necesitábamos esa victoria», insistió.

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La atención vuelve a la competición nacional

La espectacular victoria europea ofrece al Manchester United una base muy necesaria para recomponer una temporada marcada por las dificultades. La plantilla ha estado trabajando intensamente para corregir su mal momento.

Carrick espera que Fernandes mantenga el ritmo que ha recuperado ahora que el equipo vuelve a centrarse en la competición nacional. El United solo ha ganado un partido de la Premier League en lo que va de temporada. El equipo intentará encadenar dos victorias cuando se enfrente al Aston Villa el domingo.