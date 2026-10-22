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Cesc Fabregas ha hablado de su «arrepentimiento» tras la sensacional victoria del Como por 4-1 ante el Manchester United en la Champions League. Pese a ser el artífice de uno de los resultados más importantes de la historia del club italiano, el excentrocampista del Arsenal y el Chelsea admitió haber cometido un error táctico que impidió a su equipo dejar la portería a cero.

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Noche histórica para el equipo italiano

El Como celebró su primera participación en la Champions League con una inolvidable victoria por 4-1 ante un Manchester United en apuros. Nico Paz dirigió el juego de los locales con una actuación espectacular, la mejor del partido, en la que marcó dos goles y dio una asistencia. Su brillantez agravó los problemas del gigante de la Premier League, que esta temporada solo ha logrado dos victorias en 11 partidos entre todas las competiciones.

Jacobo Ramon anotó el cuarto gol del Como en el minuto 76 y dejó el encuentro sentenciado. Sin embargo, Joshua Zirkzee marcó el gol del honor para los visitantes en los últimos instantes.

Fue un gol que tuvo su origen directo en una instrucción táctica dada desde el banquillo local. Esa breve bajada de intensidad puso un final frustrante a una noche que, por lo demás, había sido perfecta para el conjunto italiano.

Fabregas asume la culpa

Getty Images





Fabregas asumió de inmediato toda la responsabilidad por el gol tardío de Zirkzee y admitió que su decisión de reservar a los jugadores de cara al partido de liga del fin de semana le salió mal. El técnico del Como reveló que había pedido a su plantilla que bajara la intensidad cuando ya ganaba cómodamente por cuatro goles.

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«Lamento los últimos diez minutos porque fui yo quien le dijo al equipo que bajara el ritmo, ya que tenemos otro partido y, con 4-0, podíamos dosificar un poco los esfuerzos», confesó Fabregas. «Les dije a los jugadores que dejaran de correr y se quedaran en el centro, y eso es algo de lo que me arrepiento porque soy el primero en pedirles siempre que luchen hasta el final.

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«Su gol me dolió porque bajamos la intensidad y retrasamos nuestro bloque defensivo, pero fue culpa mía».

En declaraciones a Sky Sport Italia tras el pitido final, el español también quiso compartir el momento con su cuerpo técnico. «Quiero dedicarle la victoria a uno de los encargados del material; él sabe por qué», añadió.

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Con los pies en el suelo

Pese a la magnitud del resultado, Fabregas quiso restar importancia a la idea de que el Como pueda imponerse con tanta contundencia de forma habitual a los mejores equipos de Europa. Recalcó la importancia de la humildad y la preparación, y elogió la confianza de su plantilla mientras se adentra en terreno desconocido en la competición europea.

«Es una noche especial, pero todavía estamos al principio de todo lo que tenemos en mente», explicó Fabregas. «El equipo ha jugado bien esta noche, pero tenemos que mantener los pies en el suelo y recordar que el sábado tenemos otro partido».

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Preguntado por la posibilidad de repetir esta actuación ante rivales de primer nivel, señaló: «No lo sé, es mucho decir. Debemos intentar mantener la humildad.

«Siempre nos prepararemos e intentaremos jugar a nuestro estilo, ya sea contra el Inter en las semifinales de la Coppa Italia o contra el Napoli y la Roma en la Serie A. La preparación es fundamental, pero también lo es la confianza de estos chicos. Todo es más difícil si no la tienen».

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Y concluyó: «Esta noche nos enfrentábamos al Manchester United. No importa que esté pasando por un mal momento; nunca debemos olvidar que algunos de nuestros jugadores disputaban el tercer partido de Champions League de toda su carrera.

«Por eso, la confianza de estos chicos y su forma de hacer las cosas me dan vida. Ganar así es muy satisfactorio, pero ahora llega lo difícil: jugar de la misma manera el sábado en la Serie A».

Getty Images





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Vuelta a la liga

El Como intentará trasladar el impulso de su triunfo europeo a la Serie A cuando reciba al Sassuolo este sábado. Aunque la histórica victoria sobre el Manchester United acaparará con razón los titulares, Fabregas ha dejado claro que mantener ese nivel de exigencia en la liga será la prueba definitiva para una plantilla que ha ganado confianza.