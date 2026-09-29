Todos han notado que el brasileño Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, ofrece un rendimiento discreto esta temporada, hasta el punto de que corre peligro de perder su lugar en el once titular en el que se apoya el técnico portugués José Mourinho.

En los últimos días se ha difundido en las redes sociales una teoría de la conspiración, hasta el extremo de que diarios como "Marca" se hicieron eco de ella y abordaron sus detalles.

La teoría de la conspiración, que se difunde a gran escala especialmente en Brasil, sostiene que Vinicius desapareció en circunstancias misteriosas, y que el jugador del Real Madrid fue reemplazado por alguien parecido a él para cumplir con sus contratos publicitarios.

Algunos usuarios de internet afirman que el jugador que apareció durante la concentración de la selección de Brasil y el partido ante Australia no es el verdadero Vinicius, alegando como prueba que el "Vinicius de Brasil" no lleva el tatuaje que sí tiene el "Vinicius del Real Madrid" en el muslo.









El diario español también señaló que "existe una teoría de la conspiración completamente descabellada que dice que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la familia Rothschild (una influyente dinastía europea de origen judío alemán que fundó importantes instituciones bancarias y financieras a finales del siglo XVIII) y las élites asesinaron a Vinicius y lo reemplazaron después del Mundial".

Asimismo, el cambio estético en el rostro de Vinicius sirve de combustible para avivar el fuego de esta extraña conspiración, que nació principalmente en los foros y las cuentas de TikTok de Brasil el pasado mes de septiembre.









Algunos incluso llegaron al extremo de relacionar la transformación física de Vinicius, y la aparición de un doble suyo, con una supuesta invasión extraterrestre sigilosa durante el Mundial para secuestrar a Vinicius y a Neymar.

La famosa vidente brasileña Vó Baiana dijo, en un vídeo que se difundió ampliamente por todo el mundo: "Tengo que contarles que soñé de nuevo con seres extraterrestres invadiendo el estadio de fútbol de Miami. Y vi con claridad cómo secuestraban a los jugadores a bordo de la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave. Y cuando subí, llegó la nave nodriza y secuestró a miles de personas del estadio. Vi gritos, llantos y un sufrimiento incontable".

El diario español cerró su reportaje afirmando: "Los allegados al jugador y el propio Real Madrid ignoran por completo estas historias y noticias falsas sin sentido que han aparecido en internet".