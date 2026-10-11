El nigeriano se había marchado a toda prisa hacia el vestuario cuando aún se disputaba el partido, después de que el entrenador Carles Martinez agotara sus cambios en el minuto 84. A Boniface debió de sentarle especialmente mal que el técnico del Bayer diera entrada al centrocampista ofensivo Jonas Hofmann en lugar del delantero centro Patrick Schick.

Boniface tenía motivos para confiar en disputar sus segundos minutos de la temporada. El jugador de 25 años, tercer delantero en la jerarquía interna del Leverkusen, era, ante la ausencia de Christian Kofane, la única opción de ataque entre los suplentes. El primer recambio de Schick había sufrido una rotura de fibras en el muslo durante el parón de selecciones con Camerún, una lesión que le obliga a estar varias semanas de baja.

Fue otro revés para Boniface, que esta temporada solo había jugado en la primera jornada, en la derrota por 2-3 ante el SV Elversberg. Disputó cinco minutos e incluso dio una asistencia. Tras el partido, el excapitán Robert Andrich respondió de forma escueta, pero elocuente, sobre su salida airada: «No voy a decir nada al respecto. Sinceramente, no es asunto mío».

Martinez también reaccionó a ese gesto contrario al espíritu de equipo. «No me di cuenta durante el partido. No sé nada de eso. Si ocurrió así, hablaremos con él», dijo, antes de añadir: «Entiendo que todos los jugadores quieran ayudar al equipo. Al mismo tiempo, este tipo de decisiones forman parte del fútbol. En ese momento decidí hacer esos cambios». Simon Rolfes, por su parte, trató de restar importancia al asunto. «No sé si quizá tenía que ir al baño», comentó con un guiño. Aun así, el director deportivo dejó claro: «Quizá hoy se ha ido al vestuario un poco antes de tiempo. La próxima vez no pasará».

Así de mal le fue a Victor Boniface el año pasado

Con ese gesto de frustración, Boniface probablemente se haya alejado aún más de la posibilidad de tener minutos. Y eso que el goleador de la temporada del doblete había protagonizado una notable recuperación tras una larga racha de lesiones y un año perdido durante su cesión al SV Werder Bremen, en el que su estado físico también generó dudas, algo que Rolfes volvió a destacar de forma positiva.

«En general, estoy muy satisfecho con la evolución de Boni. En los últimos meses ha ido mejorando físicamente semana a semana. Por supuesto, todavía tiene margen de mejora y todos los jugadores quieren jugar. Pero, en conjunto, su comportamiento es totalmente correcto y es una pieza valiosa del equipo y de los entrenamientos», dijo. También recalcó que la puerta no está completamente cerrada: «Hay otras cosas que los chicos hacen a veces y que no siempre son ideales. Queremos jugadores que tengan emociones. Siempre hay que procurar que eso encaje en el contexto del equipo. Yo prefiero hablar primero con los chicos y decirles: “Quizá no ha sido la decisión más inteligente”. Y con eso queda zanjado».

Getty Images

Victor Boniface: por qué no fue inscrito para la Europa League

Boniface puede albergar esperanzas de tener minutos en la Bundesliga durante las próximas semanas, ya que Schick tampoco parece que vaya a poder contar con grandes descansos en la Europa League. Boniface ni siquiera fue inscrito para la competición, por lo que no estará en la convocatoria del jueves ante el Lech Poznan. La decisión también se explica porque, a finales de verano, el corpulento delantero aún era considerado un posible candidato a salir traspasado y el mercado de fichajes de Arabia Saudí seguía abierto.

Según diversas informaciones, los clubes saudíes habían mostrado interés en fichar a Boniface en varias ocasiones. En enero de 2025, su traspaso al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se frustró en la recta final. Por entonces se hablaba de una cifra de 70 millones de euros.



