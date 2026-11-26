El Frosinone de Massimiliano Alvini busca recuperarse de dos derrotas consecutivas, ante el Cagliari y el Milan, antes y después del parón de selecciones. Los resultados han empañado ligeramente su excelente inicio de temporada. En el Stirpe, al equipo de la región del Lacio le espera el Parma en el primer partido del sábado de la 13.ª jornada de la Serie A.
El Parma de Alberto Gilardino poco pudo hacer en la última jornada ante la Roma, que se impuso por 5-1 en el Tardini con cuatro goles de Malen. La clasificación, con el Frosinone séptimo y 20 puntos, no sonríe al conjunto emiliano: es antepenúltimo, empatado con el Sassuolo y solo por delante del Udinese y el Venezia.
Toda la información sobre el Frosinone-Parma: horario, alineaciones y dónde verlo en televisión y streaming.
FROSINONE-PARMA: CANAL DE TELEVISIÓN Y STREAMING EN DIRECTO
Partido: Frosinone-Parma
Fecha: sábado de noviembre de 2026
Horario: 15:00
Canal de televisión: DAZN
Streaming: DAZN
POSIBLES ALINEACIONES DEL FROSINONE-PARMA
FROSINONE (3-4-1-2): Palmisani; Cittadini, Monterisi, Calvani; Oyono, Masini, Calò, Tchato; Schmid; Ghedjemis, Kvernadze. Entrenador: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Keita, Sierro, Fabbian, Valeri; Touré, Elphege. Entrenador: Gilardino.
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DÓNDE VER EL FROSINONE-PARMA EN TELEVISIÓN
El partido entre el Frosinone y el Parma se podrá ver en directo por televisión en DAZN a través de la aplicación para televisores inteligentes compatibles o mediante videoconsolas (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box y dispositivos como Google Chromecast y Amazon Fire Stick TV.
DÓNDE VER EL FROSINONE-PARMA EN STREAMING
El Frosinone-Parma también estará disponible en directo por streaming en dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, PC y ordenadores de sobremesa: en DAZN, a través de su aplicación y su web.