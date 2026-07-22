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Frosinone negocia con la Lazio por Artistico; Gattuso quiere retener al exjugador del Spezia

Lazio
Frosinone

Frosinone busca un delantero: Artistico es la primera opción.

El Frosinone prepara su regreso a la Serie A. Busca un delantero fuerte y goleador para asegurar la permanencia. Las conversaciones con el Pescara por Di Nardo están estancadas, pues Sebastiani pide 3 millones. Mantiene contactos con la Lazio por el delantero Gabriele Artistico (2002), autor de 13 goles y una asistencia la pasada Serie B con el Spezia. De momento, el nuevo técnico biancoceleste, Rino Gattuso, frena la operación tras impresionarse con el jugador en los primeros días de pretemporada.

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