Frosinone, Ghedjemis sigue esperando al Mónaco: el club laziale ya tiene preparada la contramedida

Fares Ghedjemis se ha perdido las primeras apariciones del Frosinone en la liga porque está afectado por la situación que le sitúa como protagonista de un asunto de mercado. El potente extremo argelino quiere irse al Mónaco pero, hasta ahora, el Frosinone ha devuelto al remitente las dos propuestas de los monegascos porque quiere 25/30 millones de euros-

La negociación entre las partes sigue en pie, pero cuantas más horas pasan, menores son las posibilidades de un traspaso. El Frosinone, por su parte, ya tiene preparada la contramedida: renovación y mejora salarial al final del mercado.