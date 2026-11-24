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Pese a las grandes preocupaciones por las lesiones y al drama de Harry Kane, el caso Jamal Musiala eclipsa ahora todo lo demás en el Bayern. Su poderoso consejo de supervisión se enfrenta públicamente al equipo de representación del jugador, con el que mantenía una relación de gran confianza. Pero ¿quién está detrás?

La situación está clara desde el viernes: cuando Karl-Heinz Rummenigge se puso ante la cámara de Sky al margen del partido en casa del Bayern contra el Colonia (1-1) y habló del caso Jamal Musiala , desaparecieron también los últimos velos que el presidente de honor Uli Hoeneß y el consejero delegado Jan-Christian Dreesen habían intentado retirar antes con algo más de delicadeza. Las declaraciones de Rummenigge, en cambio, fueron claras e inequívocas:

Es improbable que Jamal Musiala vuelva a mostrar pronto su mejor versión debido a su disfunción neuronal, que le provoca de forma irregular las llamadas ausencias, al parecer porque su medicación aún no está ajustada del todo. También está en duda que algún día vuelva a ser el antiguo «Magic Musiala». Por eso, debe modificarse el astronómico contrato que el jugador de 23 años firmó en febrero de 2025 y que le garantiza un salario base anual de 25 millones de euros, según las informaciones publicadas. Rummenigge añadió que, en las circunstancias actuales, ningún otro club estaría dispuesto a fichar a Musiala.

La situación había quedado al descubierto, y resultaba difícil expresarlo con más frialdad. En las semanas y los días anteriores, Hoeneß y Dreesen habían guardado al menos ciertas formas y habían hablado de un «dilema» para todos los implicados. «Imagínese que el Bayern pusiera ahora en duda su contrato», había dicho Hoeneß, por ejemplo, limitándose a insinuarlo . Así dejó las primeras pistas que conducirían, casi dos semanas después, a las contundentes palabras de Rummenigge.

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Uli Hoeneß y el «pacto entre caballeros»: las claves del conflicto con los agentes de Musiala

Ese es precisamente el asunto ahora. El Bayern se aferra a un pacto entre caballeros alcanzado, según el Süddeutsche Zeitung , que Hoeneß considera que cerró en verano, en el lago Tegernsee, con Christian Schmid, agente de Musiala, tras el diagnóstico y antes de los primeros desvanecimientos públicos del jugador en los amistosos contra el RB Leipzig y el Heidenheim .

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Al menos para Hoeneß, existe un acuerdo verbal para sentarse a revisar el contrato de Musiala si el jugador no logra recuperar su nivel anterior a causa de la enfermedad. Los dirigentes del Bayern parecen considerar que ese momento ya ha llegado.

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Además, un reportaje de Stern apunta que el órgano de supervisión, del que forman parte Hoeneß y Rummenigge, sospecha que los representantes de Musiala no le han informado lo suficiente sobre el verdadero estado de salud del jugador e incluso cree que se habrían ocultado deliberadamente detalles concretos.

Según informaciones coincidentes de varios medios que no han sido desmentidas, Musiala sufrió otra ausencia el lunes de la semana pasada durante un entrenamiento del equipo. El consejo de supervisión no se habría enterado hasta más adelante, a lo largo de la semana, y eso habría terminado por llevarlo a actuar públicamente de forma tan drástica. También porque la dirección deportiva, encabezada por el director deportivo Max Eberl, a quien Hoeneß habría reprochado internamente y con toda claridad seis meses de «inacción» en este asunto , guardó silencio.

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Lo cierto es que Musiala está viviendo una temporada plagada de problemas: solo ha sido titular dos veces, suma dos goles y una asistencia y estuvo ocho semanas de baja por una misteriosa lesión muscular, aunque oficialmente solo se habló de una «pequeña rotura de fibras». También es cierto que ni el jugador ni la dirección deportiva tienen obligación de informar al consejo de supervisión sobre el estado de salud de un futbolista.

Sin embargo, según SID, para Schmid el acuerdo con Hoeneß consistía «únicamente» en mantener nuevas conversaciones si el estado de Musiala no mejoraba. Y, por lo visto, eso es precisamente lo que los dirigentes del Bayern Hoeneß, Rummenigge y Dreesen pretendían forzar ahora con sus declaraciones públicas.

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El martes, Schmid y Tobias Altschäffl, antiguo reportero jefe del Bayern para Axel Springer y ahora integrante del equipo de representación de Musiala, acudieron a la Säbener Straße para hablar de la situación con el consejero delegado Dreesen y el presidente Herbert Hainer.

¿Quién es el agente de Jamal Musiala y qué vínculos tiene con el Bayern?

Fue una de las escasas apariciones públicas de Schmid. El abogado y director gerente de la agencia de representación 11WINS es el principal interlocutor de Musiala, pero normalmente trabaja exclusivamente entre bastidores y evita la exposición pública. A través de SW/SIDELINE, una marca creada por él mismo, también asesora a entrenadores y directivos. Sandro Wagner, por ejemplo, está representado por él desde 2026.

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Una supuesta fuente del sector que permanece en el anonimato lo describe en el explosivo reportaje de Stern publicado el martes como «frío y despiadado», aunque también como alguien que conoce su oficio a la perfección. Desde la perspectiva del jugador, el contrato que Schmid negoció para Musiala en febrero del año pasado habría sido una «obra maestra».

Una valoración que Philipp Schneider, del Süddeutsche Zeitung, respaldó indirectamente el lunes en el pódcast del periódico, «Und nun zum Sport». Según el SZ, el contrato proporciona al atacante, tan castigado últimamente, hasta 30 millones de euros al año gracias a distintas cláusulas complejas y «acuerdos adicionales» que, según Schneider, «en aquel momento el Bayern ni siquiera comprendió realmente hasta el último detalle».

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No está claro de qué cláusulas se trata. Lo que sí parece confirmado es que el contrato de Musiala incluye una cláusula, desde luego nada inusual en el fútbol, que garantiza el mantenimiento de su salario durante seis meses en caso de enfermedad. La ley solo exige seis semanas, pero en el fútbol profesional son habituales los periodos más largos. En Inglaterra, por ejemplo, los futbolistas suelen conseguir que se les garantice el salario durante toda la vigencia del contrato, con independencia de si pueden jugar o no. Los clubes se cubren frente a ese riesgo con seguros extraordinariamente caros.

Según TZ, en el Bayern genera inquietud que los dos neurólogos que tratan a Musiala hayan sido elegidos y pagados por la parte del jugador, sin que se haya permitido a un médico del club examinar más detenidamente los detalles del diagnóstico.

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Si se descubriera que el entorno de Musiala ocultó detalles médicos importantes antes de la renovación, las consecuencias para la agencia de Schmid podrían ser graves, pese a que mantiene desde hace años una buena relación de confianza con el Bayern. Algo así perjudicaría a un negocio que, por lo demás, está en plena expansión, porque pondría en entredicho la integridad del equipo de representación del jugador. El consejero delegado del Bayern, Jan-Christian Dreesen, negó el sábado, al margen de la asamblea general anual y al ser preguntado al respecto, que los responsables del club sospechen que Musiala ya conocía su enfermedad antes de firmar el contrato en febrero de 2025 y se la ocultó al Bayern.

Musiala quizá sea el futbolista de la Bundesliga más conocido al que representa 11WINS, pero dista mucho de ser el único de renombre. Tampoco es el único con vínculos con el Bayern, motivo por el que la relación entre Schmid y el club muniqués siempre se había descrito como buena y basada en la confianza.

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Entre ellos están, por citar solo algunos nombres, Can Uzun y Robin Koch, del Eintracht de Fráncfort; Maximilian Beier, del Borussia Dortmund; el codiciado Nicolo Tresoldi; Paul Wanner, antigua joya del Bayern que ahora juega en el PSV Eindhoven; Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher y Wisdom Mike, todos ellos con pasado en el Bayern o, en el caso de Buchmann, todavía bajo contrato con el club; y Kennet Eichhorn, del Bayer Leverkusen.

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El Bayern y los jugadores de Schmid: uno dividió a la directiva y otro acabó siendo un golpe de suerte

Schmid también es el principal agente de este último, como en el caso de Musiala, y el verano pasado Eichhorn ya provocó un conflicto interno en el club más laureado de Alemania.

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Mientras Eberl, director deportivo, había elegido como objetivo prioritario a Eichhorn, que entonces tenía 16 años, y quería fichar a toda costa al talentoso centrocampista mediante su cláusula de rescisión, cifrada según las informaciones en entre 9 y 12 millones, Hoeneß y Rummenigge habrían vetado la operación, según kicker. Al parecer, además del traspaso que había que pagar al Hertha de Berlín, la agencia de Schmid había exigido una prima de fichaje de diez millones de euros por Eichhorn. Por un jugador que entonces tenía 16 años y solo había disputado 19 partidos como profesional. «Una locura», probablemente lo llamaría Hoeneß.

Eichhorn acabó fichando por el Bayer Leverkusen, pero hasta ahora no ha disputado ni un solo partido con el equipo. Debido a un trastorno metabólico diagnosticado tras una grave infección gastrointestinal , Eichhorn tuvo que recibir inicialmente tratamiento hospitalario y ahora se encuentra en la fase de recuperación física. Se espera que debute con el Leverkusen después de Año Nuevo.

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En una ocasión, la separación totalmente inesperada entre un jugador y la agencia de Schmid incluso acabó siendo un golpe de suerte para el Bayern. Si Leroy Sane no hubiera decidido en mayo de 2025 pasar a estar representado por Pini Zahavi en lugar de Schmid, muy probablemente habría recibido del club muniqués un nuevo contrato de tres años con un salario anual. «Solo falta la firma. A nosotros nos gustaría hacerlo, y a Leroy también», había declarado entonces Eberl, antes de descubrir unas horas después que se equivocaba.

Fue un golpe de suerte inesperado y, en realidad, no deseado por ninguna de las partes. Si Sane se hubiera quedado, probablemente habría cerrado, por ejemplo, el camino de Lennart Karl al primer equipo y a su irrupción en su formidable primera temporada, mientras que Sane quizá habría ofrecido un rendimiento similar al que muestra ahora en el Galatasaray. Allí se marchó sin coste de traspaso el futbolista, que ahora tiene 30 años. El enorme entusiasmo que despertó su llegada ha dado paso a una gran frustración entre la afición . En 16 partidos oficiales, Sane no ha participado en ningún gol.