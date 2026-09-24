Frío y con una mentalidad corrupta: duras críticas sacuden a un jugador de la selección de Arabia Saudita

La victoria por un gol a cero ante Kuwait no fue suficiente para calmar el enfado de una parte de la afición de la selección saudí, después de que las críticas se extendieran a más de un jugador tras el partido. Saleh Abu Al Shamat fue uno de los nombres más destacados que sufrió un notable ataque a través de la plataforma "X", en medio de interrogantes sobre su nivel y su forma de gestionar algunas jugadas del encuentro.

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Saleh Abu Al Shamat participó como titular ante Kuwait, junto a su hermano Mohamed Abu Al Shamat, en un hecho que ocurre por primera vez con la selección saudí desde hace más de 14 años, pero abandonó el terreno de juego en el minuto 63 para dar entrada en su lugar a Sultan Mandash.

Tras el partido, parte de la afición dirigió duras críticas al jugador, y algunos lo describieron como "frío" dentro del campo y que no rinde de la forma que corresponde a la importancia de los partidos, mientras que otros consideraron que no asume la responsabilidad de manera suficiente y que tiende al lucimiento en lugar de centrarse en ejecutar lo que se le pide durante el encuentro.













Su hermano Mohamed entra en la comparación

Las críticas no se detuvieron en el nivel de Saleh dentro del campo, ya que algunos aficionados fueron más allá con críticas aún más duras, al considerar que el jugador necesita centrarse en mayor medida en el aspecto técnico y no distraerse con asuntos que no le ayudan a ofrecer lo mejor de sí mismo. El asunto llegó, para parte de la afición, hasta describir su "mentalidad" como algo que no le ayuda a evolucionar.

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También surgieron comparaciones entre Saleh y su hermano Mohamed Abu Al Shamat, después de que algunos aficionados consideraran que este último ofreció un mejor rendimiento durante el partido, especialmente porque Mohamed estuvo presente en varias acciones ofensivas y generó más de una ocasión, mientras que Saleh se mantuvo lejos de la influencia que se esperaba de él. El partido había sido testigo de la participación de los dos hermanos como titulares por primera vez desde hace 14 años.









Estas críticas llegan en un momento en el que Saleh Abu Al Shamat intenta afianzarse con la selección saudí, después de convertirse en una de las opciones de Georgios Donis en el último periodo, pero el inicio ante Kuwait no fue suficiente para convencer a toda la afición, sobre todo por la dificultad del partido y por el cierre de espacios del combinado kuwaití ante los jugadores de Arabia Saudí.

A pesar de la dureza de las críticas, lo ocurrido en la plataforma "X" sigue enmarcándose en las reacciones e impresiones de la afición tras el partido, y no significa necesariamente que exista una decisión técnica contra el jugador ni que el cuerpo técnico haya perdido la confianza en él, sobre todo porque Donis es quien tiene la última palabra a la hora de determinar los elementos que necesita en los próximos partidos, mientras que Saleh todavía tiene la oportunidad de responder dentro del campo y cambiar la imagen que algunos aficionados se han formado de él.







