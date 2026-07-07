Frente a Egipto, Messi se corona campeón en la categoría masculina y femenina de la Copa del Mundo

Lionel Messi, capitán de Argentina, se consagró campeón de los Mundiales masculino y femenino ante Egipto en el Mundial 2026.

En unos minutos, Egipto se medirá a Argentina en el estadio de Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Messi, titular con Argentina, suma así su quinto partido en este Mundial: tres como titular y uno como suplente.

Según «Radio Mont Carlo», con este encuentro suma 31 partidos en Copas del Mundo, más que cualquier otro jugador o jugadora.

Supera así a la estadounidense Christine Lilly, quien jugó 30 partidos con su selección en la Copa del Mundo femenina.

Además, Messi es el máximo goleador de la Copa del Mundo con 20 tantos, uno más que el francés Kylian Mbappé.