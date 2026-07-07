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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Frente a Egipto, Messi se corona campeón en la categoría masculina y femenina de la Copa del Mundo

Argentina vs Egipto
Argentina
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L. Messi
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EE. UU.

El astro argentino hace historia frente a los «Faraones»

Lionel Messi, capitán de Argentina, se consagró campeón de los Mundiales masculino y femenino ante Egipto en el Mundial 2026.

En unos minutos, Egipto se medirá a Argentina en el estadio de Atlanta, en los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Messi, titular con Argentina, suma así su quinto partido en este Mundial: tres como titular y uno como suplente.

Según «Radio Mont Carlo», con este encuentro suma 31 partidos en Copas del Mundo, más que cualquier otro jugador o jugadora.

Supera así a la estadounidense Christine Lilly, quien jugó 30 partidos con su selección en la Copa del Mundo femenina.

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EGY

Además, Messi es el máximo goleador de la Copa del Mundo con 20 tantos, uno más que el francés Kylian Mbappé.

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