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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha anunciado una lista de 25 jugadores para los decisivos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Grecia y Alemania. El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong regresa a la selección tras recuperarse de una lesión, mientras que varios jugadores importantes se quedan fuera por problemas físicos.

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De Jong encabeza la convocatoria de 25 jugadores de Países Bajos

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha anunciado una convocatoria de 25 jugadores para sus próximos dos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Grecia y Alemania. La principal novedad es el regreso del centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, que recibe su primera convocatoria desde el Mundial tras un largo periodo de baja por lesión.

De Jong volvió a jugar con su club a las órdenes de Hansi Flick a finales de octubre y regresa de inmediato a la selección.

El delantero de la AS Roma Donyell Malen también vuelve a la convocatoria tras perderse la anterior ventana internacional por lesión.

Xavi combina regresos con bajas importantes por lesión

El regreso de De Jong supone un impulso importante para Xavi, que afronta varias bajas obligadas en su plantilla. Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato y Nathan Ake, habituales de la selección, quedaron fuera de la convocatoria por lesión.

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Además, Luciano Valente, Joshua Zirkzee y Kenneth Taylor no figuran en la lista definitiva de 25 jugadores.

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Sin embargo, los jóvenes Ruben van Bommel, Mexx Meerdink y Gjivai Zechiel mantienen su sitio tras debutar en la primera convocatoria de Xavi, al igual que Ian Maatsen y Justin Kluivert.

La lista completa de 25 jugadores de Países Bajos

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland).

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Defensas: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Real Madrid), Ian Maatsen (Aston Villa), Lutsharel Geertruida (PSV), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Centrocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Crystal Palace), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Gjivai Zechiel (Feyenoord).

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Delanteros: Ruben van Bommel (PSV), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (AS Roma), Mexx Meerdink (AZ), Crysencio Summerville (Al-Hilal).

El liderato del grupo, en juego en los dos próximos partidos

Países Bajos lidera actualmente el grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones con ocho puntos en cuatro partidos. Está empatado a puntos con Grecia, mientras que Alemania le sigue de cerca con cinco.

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Países Bajos recibirá a Grecia en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam el viernes 13 de noviembre, antes de viajar a Berlín para enfrentarse a Alemania en el Olympiastadion el lunes 16 de noviembre. Los dos primeros puestos dan acceso a los cuartos de final.

La selección se concentrará en Zeist el lunes 9 de noviembre. Está previsto que Xavi comparezca en rueda de prensa antes de que comiencen los entrenamientos.