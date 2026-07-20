Frenkie de Jong y Mikky Kiemeney, en el punto de mira: «¡Dejad de hacer esto!»

Robert Maaskant criticó el lunes en «De Oranjezomer» a las parejas de los futbolistas que opinan en redes sobre su rendimiento, citando a Frenkie de Jong y Mikky Kiemeney.

En el programa se habló de la selección holandesa, que, tras un Mundial decepcionante, recibió un premio de consolación de la FIFA: el Fair Play Award.

Esa noticia provocó su frustración: «Es horrible. Ahora Frenkie de Jong y su novia podrán volver a publicar que han ganado un premio. Eso me irrita de verdad», afirmó el exentrenador.

Sus palabras sorprendieron al resto de invitados, así que aclaró que su crítica no era contra las mujeres en general, sino contra aquellas parejas que, a su juicio, se entrometen públicamente en los resultados deportivos de sus compañeros.

«Me refiero a la pareja de un jugador, no a las mujeres en general. No me malinterpretéis», aclaró. Para él, el aspecto deportivo corresponde al futbolista, no a su entorno.

Y añadió: «Cuando un jugador sale a jugar, debe poder hacerlo sin interferencias familiares; luego ya habrá tiempo para la vida privada».

Y concluyó: «¿Es necesario publicar todo en redes sociales?».



