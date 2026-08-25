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Bart DHanis

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Frenkie de Jong vuelve a sufrir un duro revés en el FC Barcelona

Frenkie de Jong puso fin antes de tiempo este martes por la tarde a su primer entrenamiento sobre el césped, según informa SPORT. El centrocampista seguía teniendo demasiadas molestias en la rodilla.

De Jong sufrió la lesión de rodilla al final de la temporada pasada. Jugó el Mundial con fuertes dolores y con inyecciones, lo que podría haber empeorado la situación.

El club no está contento con el hecho de que el organizador siguiera jugando con la lesión en el Mundial. Mientras tanto, el entrenador Hansi Flick también le ha quitado el brazalete de capitán por ese motivo.

De Jong podría incluso tener que pasar por el quirófano si la lesión no se recupera de una «manera natural». Eso es, por tanto, lo que ahora parece estar ocurriendo.

Este martes, De Jong volvió al campo de entrenamiento tras más de 6 semanas de descanso, pero seguía teniendo demasiado dolor. Apenas unos minutos después empezó a notar molestias y tuvo que volver al interior.

El medio español informa de que el regreso de De Jong está, en estos momentos, todavía muy lejano.

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