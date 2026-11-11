Frenkie de Jong (29) vuelve a la selección de Países Bajos por primera vez desde el Mundial. El centrocampista del FC Barcelona disputó recientemente su partido número 300 con el club y se prepara para los próximos encuentros internacionales contra Grecia y Alemania. Voetbalzone habló en Zeist con el capitán provisional de la selección neerlandesa.

El seleccionador Xavi Hernández era una cara nueva para la mayoría de los internacionales, pero De Jong disputó nada menos que 107 partidos oficiales con el Barça a las órdenes del español. Precisamente él tuvo que perderse el primer parón de selecciones con su antiguo entrenador.

Desde casa, De Jong vio por televisión cómo sus compañeros de la selección neerlandesa sumaban los primeros ocho puntos en la Liga de Naciones. «Me cuesta decir qué ha cambiado, pero enseguida vi patrones en la forma en que el entrenador quiere sacar el balón desde atrás».

«Eso varía un poco según el rival, por supuesto, pero se veía claramente qué se había entrenado y de qué se había hablado», comienza De Jong.

Según De Jong, la idea general de Xavi está clara. «Quiere presionar arriba y sacar el balón desde atrás con criterio para crear el mayor número posible de ocasiones. La forma concreta de hacerlo también depende del rival».

De Jong cree que esta táctica, en la que es importante buscar la superioridad numérica, encaja bien con la actual selección de Países Bajos. «Eso siempre ha sido lo que queríamos, pero también hemos tenido fases en las que, por ejemplo, hemos sido algo más pasivos en la presión. Al final, casi todos los entrenadores quieren dominar con la selección neerlandesa. La mayor diferencia está en cómo hacerlo».

Eurocopa 2028

La selección de Países Bajos tiene calidad de sobra, asegura De Jong. «Somos un equipo con mucha fuerza y velocidad, con mucho poderío físico. Por supuesto, todavía tenemos que asimilar por completo la forma de jugar, y eso lleva tiempo. Además, todos deben hacer realmente lo que se les pide».

«Creo que aún hay mucho margen de mejora, como es lógico, pero sin duda hay potencial. Estamos trabajando en ello. La Eurocopa es, en última instancia, lo más importante; tenemos que procurar avanzar hacia ese objetivo».

¿Qué necesita un equipo para ganar un gran torneo? «Muchísima calidad. Nosotros también tenemos mucha calidad, pero en el último Mundial, la última prueba de verdad, quedamos eliminados entre los últimos 32. Eso significa que todavía no estamos lo suficientemente cerca como para ganar la próxima Eurocopa».

«Ese es nuestro objetivo, y creo que podemos progresar hasta ser competitivos y luchar por el título hasta donde sea posible. Ahora todavía estamos lejos de eso», reconoce De Jong.

De Jong no cree que Países Bajos tenga que jugar necesariamente con cinco defensas para triunfar en un gran torneo. «Pero, al final, esa es una decisión del entrenador. Por lo que he visto hasta ahora, no creo que vayamos a jugar pronto con cinco defensas con Xavi».

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La capitanía

Ante la ausencia del defensa del Liverpool Virgil van Dijk, De Jong será el capitán provisional de la selección de Países Bajos durante la próxima semana. «Por supuesto que significa algo. Creo que ser capitán es un honor enorme para cualquiera, y también para mí. Ser el capitán de tu país. Ser internacional es lo máximo a lo que se puede aspirar y ahora, además, soy el capitán de Países Bajos».

De Jong no intentará suplir la voz de mando de Van Dijk. «Yo también digo cosas, pero creo que, en ese aspecto, cada uno debe ser fiel a su personalidad. Por supuesto que hace falta comunicación. Desde atrás es más fácil, porque tienes todo el campo delante, y Virgil es muy bueno en eso».

«Le sale de forma natural y con su voz puede llegar a mucha gente, incluso en un estadio grande. Eso nos faltará y sin duda lo echaremos de menos, porque es nuestro capitán y líder. Pero eso no significa que alguien que normalmente no lo hace tenga que dar un paso al frente de repente».

«Siempre estoy presente, pero hay distintas formas de hacerse notar y de liderar a un equipo. No tengo que empezar de repente a dar indicaciones como Virgil, porque tampoco tendría el mismo impacto», afirma De Jong.

¿Se parece más De Jong como líder a Van Dijk o a Lionel Messi, que apenas alza la voz? «Creo que estoy entre los dos. No me oirás gritar durante todo el partido, pero sí doy indicaciones. Si veo algo, lo digo. Y, si vas a decir algo, tienes que tener algo que aportar».

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Nuevas incorporaciones

Con Gjivai Zechiël, Mexx Meerdink y Ruben van Bommel, De Jong tiene tres nuevos compañeros en la selección. «Por supuesto, yo no estuve en la convocatoria anterior, pero en los partidos que vi desde casa me causaron una buena impresión».

«Se ve enseguida que tienen talento y una buena actitud, algo muy importante», subraya el jugador, que ha sido internacional en setenta ocasiones.

Según De Jong, en Países Bajos sigue habiendo talento de sobra. «Creo que la Eredivisie siempre produce nuevos talentos. Eso va un poco por rachas. Sin duda hay jugadores con talento que podrían incorporarse en el futuro, pero no me parece prudente dar nombres concretos ahora».

De Jong y compañía comenzarán el breve parón de selecciones el viernes 13 de noviembre con un partido en casa contra Grecia en el Johan Cruyff Arena. Después, la selección de Xavi viajará a Berlín, donde le espera Alemania el lunes 15 de noviembre en el Olympiastadion.

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