Frenkie de Jong se lleva una desagradable sorpresa al saltar al campo con el FC Barcelona

Frenkie de Jong fue silbado este miércoles por una parte de la afición del FC Barcelona. Ocurrió cuando el centrocampista saltó al campo para el amistoso contra Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper.

Los silbidos se escuchan en el momento en que el speaker del estadio menciona el nombre de De Jong. El neerlandés, por su parte, camina imperturbable hacia sus compañeros del Barcelona.

Los silbidos quizá tengan que ver con la información de Gerard Romero. El periodista español reveló que De Jong la temporada pasada se negó a jugar contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y que su relación con el entrenador Hansi Flick sería complicada.

Según De Jong, no hay nada cierto en esas historias. ''Gerard Romero informó, y él mismo puso todo esto en marcha, de que el año pasado me negué a jugar contra el Atlético en la Liga de Campeones. Eso no es verdad. Simplemente no es cierto'', subrayó ante el canal del club del Barcelona.

El internacional neerlandés también considera ridículo que circulen rumores de que su relación con Flick habría empeorado. ''Romero dijo que mi relación con el entrenador es muy mala. Pero no hay nada de cierto en eso. Mi relación con él es precisamente muy buena.''

Mientras tanto, De Jong intenta ponerse completamente a punto tras la lesión de rodilla que sufrió en el Mundial. Aún se desconoce cuándo volverá a estar disponible el centrocampista para el campeón de España.