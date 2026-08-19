Frenkie de Jong fue silbado este miércoles por una parte de la afición del FC Barcelona. Ocurrió cuando el centrocampista saltó al campo para el amistoso contra Al-Ahly por el Trofeo Joan Gamper.

Los silbidos se escucharon en el momento en que el speaker del estadio mencionó el nombre de De Jong. El neerlandés, por cierto, caminó imperturbable hacia sus compañeros del Barcelona.

Los silbidos podrían estar relacionados con la información de Gerard Romero. El periodista español desveló que De Jong se negó la temporada pasada a jugar contra el Atlético de Madrid en la Champions League y que su relación con el técnico Hansi Flick sería complicada.

Según De Jong, no hay nada de cierto en esas historias. "Gerard Romero informó, y él mismo ha puesto todo esto en marcha, de que el año pasado me negué a jugar contra el Atlético en la Champions League. Eso no es verdad. Simplemente no es cierto", subrayó ante el canal del club del Barcelona.

El internacional neerlandés considera además ridículo que circulen rumores de que su relación con Flick se habría deteriorado. "Romero dijo que mi relación con el entrenador es muy mala. Pero eso no es cierto. Mi relación con él es muy buena".

Mientras tanto, De Jong intenta recuperarse por completo de la lesión de rodilla que sufrió en el Mundial. Aún se desconoce cuándo volverá a estar disponible el centrocampista para el campeón de España.