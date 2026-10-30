Frenkie de Jong recibió una llamada del seleccionador Xavi: «Me sorprendió un poco»

Frenkie de Jong está contento de que Xavi Hernández sea el seleccionador de Países Bajos. El centrocampista de 29 años del FC Barcelona fue este verano uno de los primeros jugadores de la selección en enterarse de que Xavi podría asumir el cargo.

De Jong conoce a Xavi de su etapa entre 2021 y 2024. Por entonces, el español entrenaba al Barcelona, club en el que De Jong juega desde 2019. Ambos han mantenido el contacto con frecuencia en los últimos años.

También cuando empezó a plantearse la posibilidad de que Xavi dirigiera a Países Bajos. «Me llamó antes. Fue bonito enterarme entonces de que esa posibilidad estaba sobre la mesa. Como llevábamos mucho tiempo sin tener un seleccionador extranjero, me sorprendió un poco. Pero me alegré», cuenta De Jong a la NOS.

«Trabajamos bien juntos en Barcelona. Sé cómo entiende el fútbol y eso encaja bien con la selección de Países Bajos. Quiere presionar y atacar, y no cambiará fácilmente esos principios. Pero tiene mucha variedad en la manera de llevarlos a la práctica desde el punto de vista táctico».

Debido a una lesión de rodilla que sufrió durante el último Mundial, De Jong tampoco estuvo con Países Bajos en el último periodo de partidos internacionales. La lesión lo mantuvo varios meses fuera de los terrenos de juego.

«Fue un periodo largo y también difícil. Pero tuve muchas menos dudas sobre si me recuperaría de esta lesión y cuándo lo haría que, por ejemplo, con mi anterior lesión de tobillo».

Ahora está recuperado y espera volver a incorporarse a la selección de Países Bajos dentro de una semana y media. Su objetivo para el próximo año es lograr la clasificación para la Eurocopa de 2028. «Ahora tenemos que volver a construir y eso llevará tiempo. Pero tenemos un equipo muy bueno, con potencial».

«No tenemos una selección como la de Inglaterra o Francia, pero somos uno de los equipos que están justo por debajo de los máximos favoritos. Tenemos que conseguir ser muy buenos como equipo, construir algo de verdad y que sea muy reconocible. Entonces podremos ganar un título».