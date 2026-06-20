Frenkie de Jong podría no jugar contra Suecia: esto es lo que está pasando

La presencia de Frenkie de Jong en el crucial partido del Mundial contra Suecia es duda. Así lo confirmó el sábado el seleccionador Ronald Koeman en Houston. El centrocampista sufrió leves molestias tras el choque en el que Quinten Timber sufrió una conmoción cerebral.

Timber se perdió el entrenamiento del viernes y no viajará a Suecia. De Jong participó en parte de la sesión, pero su disponibilidad aún es incierta. Koeman no quiere arriesgar a uno de sus jugadores clave.

«Todavía no del todo», responde el seleccionador al ser preguntado si todos están en forma. «El choque con Quinten también le ha provocado a Frenkie unas molestias leves. Ha entrenado casi por completo, pero esperamos a ver cómo evoluciona. Es una pequeña incógnita».

«A Frenkie le duele por debajo de la cintura», explica el seleccionador. «Quinten se golpeó con la cabeza contra otra parte del cuerpo de Frenkie».

Además, Koeman reconoció la decepción por los puntos perdidos ante Japón: «Tuvimos el partido ganado y lo dejamos escapar».

Koeman asume la responsabilidad: «El impacto de los cambios no fue el adecuado y la culpa es mía. Hay que aguantar las críticas como un adulto; lo hicimos por una razón, pero unas veces sale mejor que otras».

Ante Suecia, que probablemente se defenderá en bloque bajo, Koeman prevé un duelo muy parecido al de Japón: «Esperábamos que Japón presionara más arriba. No lo hizo y Suecia juega de forma similar. Debemos cerrar el juego más rápido, subir al ataque y presionar más a los defensas, quizá más que nunca».

Preguntado por la posible titularidad de Memphis Depay, Koeman no se pronuncia: «Eso ya se verá mañana. Preparamos a todos los jugadores de la mejor manera. Puede aportar mucho y lo ha demostrado. Si creo que es necesario, jugará de inicio».