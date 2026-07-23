Frenkie de Jong está harto de todos los rumores y lanza una gran declaración

Frenkie de Jong ha reaccionado a través de Instagram, mediante un amplio comunicado, a su lesión de rodilla y a todas las especulaciones al respecto en los medios. Entre otras cosas, se puso en duda su compromiso con el club, por lo que el neerlandés se ha visto obligado a responder.

De Jong regresó antes de tiempo de sus vacaciones tras el Mundial, con molestias en la rodilla. En su club se le realizaron varias pruebas, pero estas dejaron pocas señales esperanzadoras. Mientras tanto, el FC Barcelona ha declarado que De Jong sufrió un desgarro en el ligamento colateral medial de la rodilla, por lo que trabajará en su recuperación durante las próximas semanas bajo la supervisión del cuerpo médico.

Los medios españoles informaron anteriormente de que De Jong está enfrentado con el entrenador Hansi Flick, porque al final de la pasada temporada habría rechazado jugar después de recibir luz verde del cuerpo médico, por lo que el centrocampista también ha reaccionado ahora en su página de Instagram a toda la conmoción.

«Normalmente no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, el equipo o el club», comienza. «Pero últimamente se ha especulado mucho sobre mi lesión y mi situación en el Barça. Me resulta difícil ver que la gente ponga en duda mi vínculo con el club y mi compromiso debido a informaciones incorrectas».

«El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo por el FC Barcelona y por mi país», continúa. «Por eso me gustaría compartir lo que ha ocurrido. Durante el Mundial sufrí una lesión de rodilla. Tras las primeras pruebas, los médicos me dijeron que se trataba de una lesión leve y que no empeoraría si seguía jugando. El único desafío era que tendría que jugar con algo de dolor, pero eso es algo que siempre he hecho a lo largo de mi carrera cuando podía aportar a mi equipo, tanto en mi club como en mi selección».

«Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para realizarme pruebas complementarias. Estas revelaron que la lesión era más grave de lo que se pensó en un principio. Afortunadamente, en este momento no es necesaria una operación. Ahora estoy completamente centrado en mi recuperación y quiero volver al campo lo antes posible», afirma De Jong.

«Cada día trabajo para estar en la mejor condición posible. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo muy en serio. Pero a veces hay cosas que no puedes controlar, y esta lesión es un ejemplo de ello. Jugar con el Barça y con la selección neerlandesa es algo de lo que me siento inmensamente orgulloso y mi compromiso con ambos nunca cambiará».

«Seguiré dándolo todo por esta camiseta, por mis compañeros y por nuestra afición. Aún nos esperan muchos momentos bonitos y muchos objetivos. Gracias por todo el apoyo. Estoy deseando volver», concluye.