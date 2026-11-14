Frenkie de Jong abandona de inmediato la concentración de la selección de Países Bajos

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Frenkie de Jong se perderá el último partido de la fase de grupos de la selección de Países Bajos en la Liga de Naciones, según informó este sábado la KNVB. El centrocampista terminó con leves molestias tras la histórica victoria por 7-0 ante Grecia y, por precaución, no viajará a Berlín para el duelo contra Alemania.

La KNVB lo anunció este sábado por la tarde a través de sus canales oficiales. Según la federación, el partido del lunes contra Alemania llega demasiado pronto para De Jong, que no estará disponible para el cierre de la fase de grupos.

El seleccionador Xavi Hernández ha decidido no convocar a un sustituto para el centrocampista. Por tanto, la selección neerlandesa viajará a Alemania con 23 jugadores. El partido comenzará el lunes a las 20:45 en el Olympiastadion de Berlín.

La baja de De Jong supone un nuevo contratiempo para Xavi, que el viernes por la noche tampoco pudo contar con Brian Brobbey ni con Virgil van Dijk ante Grecia. Ninguno de los dos había llegado en plena forma tras jugar con sus clubes. De Jong llevó el brazalete de capitán en lugar de Van Dijk durante el encuentro contra los griegos.

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Países Bajos tendrá que jugar el lunes sin quien fue su capitán el viernes. De Jong formó parte del equipo que se impuso de forma contundente a Grecia en el Johan Cruyff Arena. Los griegos ya perdían por 3-0 a los dieciocho minutos. Se espera que Denzel Dumfries sea el capitán de Países Bajos contra Alemania.

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Crysencio Summerville abrió el marcador y Tijjani Reijnders se convirtió en uno de los grandes protagonistas con un triplete. Jurriën Timber también vivió una noche especial al marcar sus dos primeros goles con la selección, mientras que Donyell Malen cerró la goleada con el séptimo tanto.

Con esta histórica victoria, Países Bajos dio un gran paso en la lucha por una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Debido a los resultados anteriores en el grupo, el encuentro contra Alemania apenas tendrá importancia para la clasificación: la selección neerlandesa puede permitirse incluso perder por trece goles de diferencia.