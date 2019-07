Fredy Guarín no va más en China: Se despidió del Shanghai Shenhua y busca equipo

Fredy Guarín se despidió por lo alto del Shanghai Shenhua. En la previa del juego ante el Henan Jianye por la Superliga , el nacido en Puerto Boyacá fue homenajeado por su centenar de partidos y a su vez se despidió de la hinchada que coreó su nombre durante casi cuatro temporadas.

El volante cafetero ya no estaba siendo tomado en cuenta de manera regular por el técnico Choi Kang-hee, e incluso fue enviado a entrenar con las reservas, situación que lo motivó a dejar el club.

El artículo sigue a continuación

Guaro llegó al Shanghai Shenhua en enero de 2016 proveniente del . Con el club de Shanghai marcó 26 goles y dio 19 asistencias en 100 encuentros, siendo el tercer extranjero con mayor número de apariciones.

Thank you @fguarin13!! 100 appearances for Shenhua, the 3rd most among foreign players in the club’s history. Good luck!! pic.twitter.com/l0Wh2uIDYy