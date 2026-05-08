¿Fred Rutten o Dick Advocaat al Mundial? La Federación de Curaçao aclara la situación

La Federación de Fútbol de Curaçao ha designado a Fred Rutten como seleccionador para el Mundial, según De Telegraaf. Así, ignora el deseo de patrocinadores y jugadores que pedían el regreso de Dick Advocaat.

A finales de febrero, Rutten reemplazó a Advocaat, quien renunció por motivos personales. Ahora preparará al equipo para el Mundial de este verano.

El equipo de Advocaat se clasificó a finales de 2025 por primera vez para la fase final, convirtiéndose en el país más pequeño en lograrlo. Este verano, Curazao se enfrentará a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

En los amistosos previos, Rutten dirigió dos encuentros: perdieron 2-0 con China y 5-1 con Australia.

Tras esos tropiezos, el presidente de la federación, Gilbert Martina, supo que varios jugadores y patrocinadores, como Corendon, preferían a Advocaat, ya que su situación personal había mejorado. Así lo reveló Johan Derksen en Vandaag Inside.

Tras una reunión de la junta directiva, la federación confirmó que Rutten seguirá al frente y desestimó la petición de jugadores y patrocinadores.

«Fred Rutten dirigirá a Curazao en el Mundial. La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) no tomó la decisión solo por los deseos de jugadores y patrocinadores, sino conforme a sus estatutos», confirma Martina en De Telegraaf. Así se confirma que el regreso de Advocaat era un deseo de algunos jugadores y patrocinadores.