Las investigaciones de los diarios "Le Monde" y "The New York Times" revelaron que la Federación Internacional de Fútbol "FIFA" descubrió la inelegibilidad de Lionel Mbasi, portero de la selección de la República Democrática del Congo, para participar en las eliminatorias del Mundial 2026, pero no impuso ninguna sanción a la selección, en un episodio en el que la aplicación de la normativa podría haber cambiado el rumbo de la clasificación de los "Leopardos" al Mundial.

Según ambas investigaciones publicadas, el equipo jurídico de la "FIFA" descubrió durante marzo de 2026 que Mbasi no había completado los trámites para cambiar su afiliación deportiva de la Federación Francesa a la congoleña, pese a su participación con la selección de la República Democrática del Congo en las eliminatorias, entre ellas el decisivo duelo ante Nigeria.

El portero había representado a las selecciones de Francia en categorías inferiores, lo que convirtió su elegibilidad internacional en un asunto legalmente problemático.

El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la Federación Nigeriana de Fútbol presentó una protesta tras la derrota de la selección de su país frente a la República Democrática del Congo en los penaltis en la final de la repesca africana, reclamando que se sancionara a la selección congoleña por alinear a jugadores no elegibles, a raíz de irregularidades relacionadas con la nacionalidad y la documentación de los jugadores.

Según la investigación, la "FIFA" no apreció en un principio una infracción que mereciera sanción, antes de que el equipo jurídico reexaminara el expediente tras una solicitud de seguimiento presentada por la Federación Nigeriana en marzo de 2026, descubriendo así la inelegibilidad de Mbasi.

"Le Monde" señala que el jugador, de nacionalidad francesa y congoleña, disputó varios partidos con las selecciones juveniles de Francia, mientras que no se completaron los trámites de cambio de su federación nacional, iniciados en 2021.

El caso cobra su importancia a partir del artículo 19 del Código Disciplinario de la "FIFA", que establece, según lo recogido por "Le Monde", la sanción al equipo que alinee a un jugador no elegible con la derrota por alineación indebida y una multa económica, si se prueba la infracción a raíz de una denuncia; la investigación también apuntó a precedentes en los que la Federación Internacional sancionó a selecciones por infracciones similares.

La aplicación de esta regla podría haber abierto la puerta a un cambio en la identidad de la selección que representa a África en la repesca mundial, pues Nigeria podría haber ocupado el lugar de la República Democrática del Congo en el duelo ante Jamaica, antes de que esta última se adjudicara el billete de clasificación al Mundial a su favor tras vencer a Jamaica por un gol a cero después de la prórroga.

Sin embargo, la "FIFA" rechazó finalmente la denuncia de la Federación Nigeriana por razones procedimentales y de plazos, según su respuesta a "Le Monde", confirmando que el Comité Disciplinario examinó la denuncia y decidió no admitirla, y que la decisión se volvió definitiva y vinculante al no presentarse apelación conforme a los procedimientos establecidos.

Pese a que la Federación Internacional afirmó la independencia de sus órganos judiciales y negó cualquier intervención de su presidente, Gianni Infantino, en el caso, ambas investigaciones reabren el expediente sobre la manera de aplicar la normativa de la "FIFA" en uno de los casos más polémicos vinculados a la clasificación de una selección al Mundial 2026.