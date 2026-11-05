¿Fraude en el Balón de Oro en torno al ganador Harry Kane? La policía abre una investigación

Se investigan movimientos sospechosos en el mercado de apuestas deportivas en torno al Balón de Oro, concedido por la revista francesa especializada France Football y que finalmente ganó Harry Kane, del FC Bayern de Múnich.

Según confirmó a The Athletic una fuente policial anónima, desde un total de doce cuentas diferentes se realizaron en «Polymarket», un mercado de predicciones estadounidense basado en criptomonedas, apuestas acertadas sobre los cinco primeros puestos de la clasificación. Ya habían surgido rumores al respecto hace unos días.

En las doce ocasiones se acertó el orden exacto: Kane quedaría por delante de Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal, Rodri (ambos del FC Barcelona) y Lionel Messi (Inter Miami). Sumado a una cantidad apostada de 250.000 euros en total y a un beneficio neto final de 200.000 euros, se trata de un hecho ciertamente sospechoso. Más aún cuando la pugna entre Kane y Mbappe terminó siendo muy ajustada.

Balón de Oro: France Football también investiga

Según The Athletic, los organizadores de France Football ya habían sido informados antes de la gala de los movimientos sospechosos en «Polymarket». La propia revista también ha abierto una investigación y ha involucrado en ella a la autoridad francesa del juego. «La integridad del Balón de Oro es una prioridad absoluta para France Football», cita el artículo a un portavoz. «Nos tomamos muy en serio estas acusaciones de filtración anticipada de los resultados y de posibles actividades de apuestas delictivas. Hay investigaciones en curso para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades».

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Al tratarse de una investigación en curso, ni la policía ni los organizadores ofrecieron más detalles. Además, se desconoce cuándo podrían conocerse sus resultados.

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¿Filtraciones en el Balón de Oro? Las reglas se habían cambiado

Que el recuento de las papeletas de votación cumplimentadas por determinados periodistas saliera a la luz antes de tiempo contradice, sin embargo, las recientes declaraciones de Pascal Ferre. Poco antes de la entrega del premio, el veterano redactor jefe de France Football explicó a RMC Sportque, «desde 2024», ni siquiera se informa de antemano a los ganadores del resultado.

«Todos los nominados reciben el mismo trato», explicó Ferre. «Después de la era de Messi y Ronaldo, cambiamos las reglas. Para que fuera más fácil mantener el resultado en secreto, se decidió no dar a conocer el nombre del ganador hasta el último momento». El resultado se comparte «con el menor número posible de personas». «Luego hay algunos trucos y pequeñas artimañas. Mi propio truco consistía en dejar clasificaciones falsas por la redacción de France Football para alimentar las especulaciones en las redes sociales, algo que siempre me hacía sonreír. En estos momentos, probablemente no haya más de cinco personas que conozcan el nombre del ganador», afirmó.

En el pasado, antes de las respectivas ceremonias se había filtrado en repetidas ocasiones quién acabaría ganando. Así, el Real Madrid incluso boicoteó la gala de 2024, poco antes del cambio de reglas, después de que se informara al club de que el favorito, Vinicius Junior, no ganaría el Balón de Oro.