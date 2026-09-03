Frattesi: «En el Inter estaba mal de la cabeza, todo el dinero que tengo en el banco por volver a ver a mi abuela»

Davide Frattesi, nuevo centrocampista de la Lazio llegado desde el Inter y ya autor de dos goles de seis puntos, habló en la rueda de prensa de presentación con el club biancoceleste:





¿Cómo llegaste a la Lazio?

En realidad estaba en el barco, luego hablé con el míster y hubo cuestiones burocráticas que resolver. Aun así, fue algo bastante rápido.





¿Qué te convenció esta vez para venir? Y luego aclaremos: ¿eres de la Lazio desde siempre?





Estoy aquí (ríe, ndr), por desgracia antes no me controlaba nadie. Empecé como recogepelotas debajo de la Curva Sud, aunque estaba cerca de Scamacca el 26 de mayo. Me burlé de él. Mi padre es de la Lazio, me llevaba al estadio. He ido varias veces al estadio. Con el míster hubo una relación que empezó hace tiempo en la selección, luego se crearon ciertas dinámicas y no me lo pensé demasiado, necesitaba un proyecto así. Estoy seguro de la elección, he llegado con mucho entusiasmo y expectativas. Cuando llegué encontré un grupo importante, un centro deportivo donde se puede trabajar bien.









¿Cuánto te puede dar la Lazio?





Mucho, porque es un club importante, hay que aspirar al máximo. Personalmente, después del último año difícil para mí, creo que es el lugar adecuado para relanzarme e intentar subir un poco el listón y apuntar a metas importantes aquí.





Lo tuyo parece el cuento del verano: también se puede volver a la Lazio...





El último año lo pasé mal también de cabeza. Me lo decía mi novia, el dinero no es fundamental, hay otras cosas más importantes. Claro, uno no gana 2 euros por hora. Todo lo que tengo en el banco por volver a ver a mi abuela durante 5 minutos.





¿Qué no funcionó con el Inter?

De base hay futbolistas fuertes en el centro del campo, en igualdad de condiciones no es nada fácil. El año pasado venía de una operación de hernia, la cabeza iba y las piernas no. Para volver antes sufrí un tirón en el aductor, empecé a entrenarme bien en noviembre y diciembre. Ahí ya es tarde visto el nivel de la competencia. Es difícil empezar en diciembre, más que al inicio de la temporada. De hecho, creo que marqué solo 3 goles en la Coppa Italia.





¿Qué gol celebrarías de una manera especial?





Para el objetivo todavía es pronto, aún estamos en agosto, de eso se hablará más adelante. Yo incluso puedo estudiar una, pero luego a lo mejor marco en el 90' y se me cierra la "tienda"... De momento esperemos marcar.





¿Objetivo personal?





Intentar llegar lo más alto posible, lo personal no es tan importante, si se acaba 15º cambia poco mi registro. Me gustaría llegar lo más arriba posible en la clasificación.





¿Sobre la mentalidad que hay que traer aquí? ¿Qué cambio te gustaría aportar a la Lazio?





Como club ya pensarán ellos, he encontrado unas instalaciones muy bonitas, de vanguardia. Incluso hay dentista, cosas que en Milán no había. Pero no quiero hacer de Mesías, me parecería exagerado. Son las pequeñas cosas las que hay que modificar, luego una al día y se mejora. Dos o tres tonterías pueden ayudarte de todos modos en el crecimiento.





¿Qué te dijo Gattuso para convencerte de venir?





Dijo que venía a buscarme (ríe, ndr). Me explicó la situación, yo soy un poco de los que buscan las cosas "imposibles". Me habló de la situación un poco apagada aquí, que había que reactivar. Además lo conocí también como persona, a uno como el míster, si hay que echarle una mano, hay que hacerlo. Es alguien por quien se puede ir a la guerra.





¿Ya te sientes un líder? ¿Salida de Romagnoli?





Por Alessio habla su carrera. Para muchos chicos era un punto de referencia, aquí hay un bonito grupo de italianos, pero uno en su carrera tiene que tomar decisiones. Es comprensible, lo saludamos y le deseamos mucha suerte. Yo querría ser una referencia para los jóvenes, más que nada, en pocas semanas no se puede convertirse en líder. Hay un capitán, el líder es él.





¿Cómo viviste el entusiasmo de los aficionados ligado a tu nombre? ¿Te lo esperabas?





Quizá un poco menos, pero a lo mejor pensaron en lo bonito del viaje. Algún amigo me machacó, creo que fue algo bonito. Necesito volver a sentirme importante, en Bolonia estaba hecho polvo con solo una semana de entrenamientos. El entusiasmo no hay que apagarlo, para mí es fundamental para jugar bien al fútbol.





¿Ya has vuelto a casa, a Fidene? ¿Qué le dirías a un adolescente de ahora?





Fui ayer, me comí un kilo de pizza (ríe, ndr). De pequeño ya estaba centrado y concentrado, luego hacen falta compromiso y sacrificio. Uno tiene que entregarse bien, luego puede salir bien o mal, pero si entras en este maldito juego te llevas satisfacciones increíbles para ti y para tu familia.





Como romano, ¿qué puedes aportar?





Todos se burlan de mí, después de las últimas declaraciones todos me ponen pan en los platos. Intentaré aportar un poco de maldad y sana ignorancia.





¿También te llamaron tus compañeros? ¿Pensabas volver ya desde el principio?





Volver a casa, sí; hacerlo tan pronto, quizá no. Repito, desde que murió mi abuela sentía la necesidad de volver a casa. El dinero no me sirve de nada, quiero estar más con la familia y los amigos. Aunque es difícil, quiero disfrutar un poco más de la vida, me fui a los 16 años, me he perdido muchas cosas. Si se puede recuperar algo, bienvenido sea.





¿Cuánto echas de menos ver a los aficionados? Ahora en el centro del campo ya hay emergencia...





En Milán siento que he dejado algo bonito también con los aficionados. Por ejemplo, una vez Thuram me dijo en el Olímpico: "¿Pero aquí es siempre así?". Le dije que sí, que es algo increíble. Por lo demás, todavía es pronto, para nosotros y para los rivales. Más adelante veremos cómo irá. Tenemos que seguir concentrados.





¿La Lazio puede volver a Europa? Has hablado de tus objetivos, no de si esto puede convertirse en uno para el equipo.





Es un poco pronto, hacen falta pruebas más difíciles. No porque Genoa y Bologna sean inferiores, sino porque es agosto y ningún equipo está al 100 %. Más adelante veremos, los rivales crecerán y nosotros también creceremos. Espero que nuestra condición sea mejor que la de los equipos a los que nos enfrentaremos (ríe, ndr).