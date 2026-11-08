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La continuidad de Pierre Sage en Selhurst Park pende de un hilo tras la dolorosa derrota en casa por 1-3 ante el Liverpool. El resultado deja al Crystal Palace hundido en el último puesto de la Premier League cuando el club afronta el último parón de selecciones del año.

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El Crystal Palace estudia cambiar de entrenador tras una pésima racha

La directiva del Crystal Palace está evaluando la situación de Pierre Sage tras un desastroso inicio de la Premier League. La derrota en casa del domingo ante el Liverpool supuso la cuarta derrota consecutiva en liga, por lo que el Crystal Palace suma solo siete puntos en sus diez primeros partidos. El equipo tiene el peor registro defensivo de la máxima categoría, con 24 goles encajados esta temporada, y su rendimiento en Europa también ha flaqueado: solo ha ganado uno de sus cuatro partidos de la Liga Europa.

Según Sky Sports, el exentrenador del Brentford y del Tottenham Thomas Frank se ha perfilado como uno de los principales candidatos para asumir el cargo si se decide realizar un cambio. Sage llegó con grandes expectativas después de llevar al Lens a una histórica victoria en la Copa de Francia, pero le ha resultado enormemente difícil adaptarse al fútbol inglés.

Pese a la creciente presión, se mantuvo firme tras el último tropiezo en Selhurst Park. «No es pasar del sueño a la pesadilla», afirmó el técnico de 47 años. «No lo siento así. Estoy trabajando y centrado en mi trabajo y en lo que tengo que hacer para encontrar la solución. Los resultados no están a la altura y sé que debo esforzarme más en esas cuestiones, especialmente en nuestra forma de jugar, para dar ese paso».

Una crisis de identidad táctica y dificultades para reforzar el equipo

Uno de los principales problemas parece ser la incompatibilidad entre la filosofía que prefiere Sage y las características de la plantilla. En el Lens, Sage se ganó una reputación por su presión a un ritmo intenso y el dominio de la posesión, pero el Crystal Palace no ha logrado reproducir esa intensidad. El equipo ha echado de menos la chispa de Ismaila Sarr, cuya ausencia por lesión se ha acusado especialmente después de que marcara 21 goles la temporada pasada.

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Sage también ha tenido que afrontar las distracciones fuera del campo relacionadas con el futuro de Jean-Philippe Mateta y Sarr, a quienes se les ha relacionado con una posible salida. La combinación de mala suerte e incompatibilidad táctica ha hecho que el Crystal Palace no gane en liga desde mediados de octubre. Al analizar la situación actual, el técnico reconoció que lo que están ofreciendo no responde a las expectativas. «Tenemos que ser más competitivos», declaró Sage a los medios. «Ahora mismo generamos algunas cosas, esperamos mucho, pero no tenemos los resultados que esperamos».

Los posibles sustitutos

Con el parón internacional como una oportunidad para cambiar, la directiva del Crystal Palace está estudiando alternativas. Además de Frank, se cree que el exentrenador del Nottingham Forest Sean Dyche cuenta con el apoyo de algunos miembros de la directiva. Ambos entrenadores están sin equipo, por lo que podrían asumir el cargo antes de que el Crystal Palace visite al Coventry el 21 de noviembre. La presión se ve agravada por el hecho de que Oliver Glasner, el antecesor de Sage, logró un gran éxito al conquistar la primera FA Cup del club y una Liga Europa Conferencia antes de marcharse al Forest.

La racha actual, iniciada con la humillante derrota por 5-0 ante el Brighton en un derbi, ha convertido a Sage en el favorito de las casas de apuestas para ser el primer entrenador en perder su puesto esta temporada en la Premier League. Aunque algunos dentro del club han expresado comprensión por la situación debido a la plaga de lesiones y a la pérdida de jugadores de primer nivel como Michael Olise y Marc Guehi durante el último año, la situación de la clasificación empieza a ser imposible de ignorar. Si el Crystal Palace quiere evitar una lucha por evitar el descenso durante toda la temporada, la directiva podría sentirse obligada a actuar antes de que comience el periodo navideño. Las próximas dos semanas serán decisivas para el futuro de Sage en el sur de Londres.