Francia contra Turquía: detalles del partido
La derrota en San Siro pone a Francia sobre aviso antes de un desenlace tenso en Burdeos
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Lo que hace apenas unos días parecía un paseo triunfal para Francia se ha convertido de repente en una cita de máxima presión en la última jornada. Zinedine Zidane sufrió el jueves por la noche su primera derrota como seleccionador de Francia en San Siro. Vio cómo el gol inicial de Michael Olise en el minuto 10 quedó en nada cuando Italia remontó para imponerse por 3-1, su primera victoria en casa ante Francia en 64 años. Ese resultado dejó a Francia empatada a 10 puntos con Italia, líder del grupo, y solo un punto por delante de Bélgica, tercera clasificada. Por tanto, Francia debe cumplir en Burdeos, posiblemente todavía sin su capitán lesionado, Kylian Mbappé, para asegurarse un puesto en los cuartos de final de marzo.
Enfrente estará una Turquía que atraviesa una etapa de transición bajo la dirección de Sergen Yalçın, que acaba de asumir el cargo. Aunque la derrota por 1-2 en casa ante Bélgica el jueves en İzmir supuso su quinta derrota consecutiva en el grupo y el descenso automático a la Liga B, el temprano y preciso gol de Arda Güler mostró un destello que Turquía tratará de aprovechar para complicar los planes de Francia.
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Francia contra Turquía alineaciones probables
Manager
- Z. Zidane
Estado de forma
Historial de enfrentamientos
Cara a cara
Clasificación
Grp. 1
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|+5
|10
W
W
D
W
L
|2
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|+3
|10
L
W
D
W
W
|3
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|+2
|9
W
L
W
L
W
|4
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
|0
L
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